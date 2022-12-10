متحف كأس العالم - عملة المغربي سعيد بلقولة أول حكم عربي لنهائي المونديال

دخل الحكم المغربي سعيد بلقولة التاريخ بعدما أصبح أول عربي يدير نهائي كأس العالم.

الحكم المغربي سعيد بلقولة هو أول حكم عربي يدير مباراة نهائي كأس العالم في عام 1998 بين فرنسا والبرازيل.

ولذلك فإن هذه العملة ضمن مقتنيات متحف كأس العالم الذي يقدمه لكم FilGoal.com.

متحف كأس العالم تستطيع أن تتجول داخله وتشاهد العديد من مقتنيات كأس العالم وتقرأ عنها بعض المعلومات.

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