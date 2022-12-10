تقارير: فيفا يبدأ إجراءات اتهام الأرجنتين وهولندا

السبت، 10 ديسمبر 2022 - 17:58

كتب : FilGoal

شجار باريديس وفيرجيل فان دايك

بحسب تقارير صحفية، بدأ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إجراءات التحقيق في أحداث مباراة الأرجنتين وهولندا في ربع نهائي كأس العالم 2022.

وأدار المباراة الحكم الإسباني ماتيو لاهوز، ولم تلق إدارته استحسان الطرف الأرجنتيني على الإطلاق.

كان ذلك واضحا في تصريحات ليونيل ميسي وإيميليانو مارتينيز بعد المباراة، حيث انتقد الثنائي إدارة الحكم، ووصفه مارتينيز بـ "عديم الفائدة".

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كما اندلع شجارا في الملعب بين لاعبي الفريقين قبل نهاية الشوط الأول من الوقت الأصلي.

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية فإن فيفا بدأ إجراءاته تمهيدا لاتهام الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بخرق المادة 12 (السلوك غير اللائق من اللاعبين) والمادة 16 (النظام والأمن في المباريات).

أيضا يواجه الاتحاد الهولندي لكرة القدم اتهاما بخرق المادة 12 أيضا، على خلفية المباراة ذاتها.

وفاز منتخب الأرجنتين بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 2-2.

وسجل ناهويل مولينا وليونيل ميسي هدفي الأرجنتين، فيما أحرز البديل فاوت فيجورست هدفي هولندا ليتجه الفريقين إلى الوقت الإضافي ومن ثم ركلات الترجيح.

وتصدى إيميليانو مارتينيز لركلة هولندا الأولى من فيرجيل فان دايك، قبل أن يتصدى مرة أخرى لكرة ستيفن بيرجيس.

فيما أهدر إنزو فيرنانديز فقط من جانب منتخب الأرجنتين.

بذلك تأهل منتخب الأرجنتين لمواجهة كرواتيا التي اجتازت البرازيل بركلات الترجيح 4-2، بعد نهاية الوقت الإضافي بالتعادل 1-1.

وتقام مباراة نصف النهائي يوم الثلاثاء 13 ديسمبر الجاري في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على استاد لوسيل.

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