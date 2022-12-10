هدف قياسي جديد.. النصيري هداف المغرب والعرب التاريخي في كأس العالم

عادل يوسف النصيري لاعب منتخب المغرب الرقم القياسي كهدافا تاريخيا للمنتخبات العربية في كأس العالم.

ويتقدم منتخب المغرب على على البرتغال بهدف دون مقابل في ربع نهائي كأس العالم 2022.

وسجل النصيري هدف التقدم والهدف الوحيد في المباراة حتى الآن من رأسية في الدقيقة 41 بعد عرضية من يحيى عطية الله.

هدف النصيري كان هو الثالث في تاريخه بكأس العالم ليعادل الرقم القياسي للعرب في كأس العالم.

اللاعب المغربي عادل رقم كل من سامي الجابر وسالد الدوسري ووهبي الخزري الذي سجل كل منهم 3 أهداف.

النصيري كان قد سجل هدف في نسخة 2018 بمرمى منتخب إسبانيا.

كما رفع رصيده من الأهداف لإثنين في النسخة الحالية بعد أن سجل في مرمى كندا في دور المجموعات.

وبات النصيري الهداف التاريخي لمنتخب المغرب في كأس العالم متخطيا صلاح الدين بصير وعبد الجليل حدا "كماتشو" وعبد الرزاق خيري.

وأصبح النصيري أول لاعب من نادي إشبيلية وأول لاعب عربي يسجل في ربع نهائي كأس العالم.

وفي حال تأهل المغرب لنصف النهائي فإنه سيواجه الفائز من مباراة فرنسا وإنجلترا التي ستقام بعد قليل.