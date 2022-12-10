تقرير إيطالي: بعد إصابة جيسوس.. أرسنال يريد ضم مهاجم يوفنتوس في يناير

السبت، 10 ديسمبر 2022 - 17:41

كتب : FilGoal

دوشان فلاهوفيتش - يوفنتوس - فياريال

يستعد نادي أرسنال لدخول سوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل بقوة من أجل تدعيم خط هجومه.

وتلقى أرسنال ضربة قوية بعد إصابة جابريال جيسوس مع منتخب البرازيل في كأس العالم، ما سيجعله يغيب عن الملاعب لعدة شهور.

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن أرسنال يسعى لضم مهاجم منتخب صربيا وفريق يوفنتوس دوسان فلاوفيتش.

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وظهر المهاجم البالغ من العمر 22 عاما مع يوفنتوس بمستوى مميز في الموسم الماضي، وسجل حتى الآن مع السيدة العجوز 16 هدفا في 36 مباراة.

وأشار الموقع إلى أن المخالفات المالية التي تطارد يوفنتوس خلال الفترة الحالية قد تجربه على بيع مهاجمه الصربي في يناير.

ويتصدر أرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

يوفنتوس فلافويتش أرسنال الدوري الإنجليزي
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