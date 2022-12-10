تقرير إيطالي: بعد إصابة جيسوس.. أرسنال يريد ضم مهاجم يوفنتوس في يناير
السبت، 10 ديسمبر 2022 - 17:41
كتب : FilGoal
يستعد نادي أرسنال لدخول سوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل بقوة من أجل تدعيم خط هجومه.
دوسان فلاوفيتش
النادي : يوفنتوس
وتلقى أرسنال ضربة قوية بعد إصابة جابريال جيسوس مع منتخب البرازيل في كأس العالم، ما سيجعله يغيب عن الملاعب لعدة شهور.
وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن أرسنال يسعى لضم مهاجم منتخب صربيا وفريق يوفنتوس دوسان فلاوفيتش.
وظهر المهاجم البالغ من العمر 22 عاما مع يوفنتوس بمستوى مميز في الموسم الماضي، وسجل حتى الآن مع السيدة العجوز 16 هدفا في 36 مباراة.
وأشار الموقع إلى أن المخالفات المالية التي تطارد يوفنتوس خلال الفترة الحالية قد تجربه على بيع مهاجمه الصربي في يناير.
ويتصدر أرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.
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