باتيستوتا يهنئ ميسي بمعادلة رقمه القياسي: أتمنى أن تتجاوزه في المباراة المقبلة

السبت، 10 ديسمبر 2022 - 17:40

كتب : FilGoal

جابرييل باتيستوتا

هنأ جابرييل باتيستوتا نجم الأرجنتين السابق مواطنه ليونيل ميسي على معادلة رقمه القياسي كهدافا تاريخيا لمنتخب بلاده في كأس العالم.

وسجل ميسي هدفا في فوز الأرجنتين على هولندا بركلات الترجيح في ربع نهائي كأس العالم 2022 ليعادل رقم باتيستوتا كهداف تاريخي للمنتخب في كأس العالم برصيد 9 أهداف.

وكتب باتيستوتا عبر حسابه على تويتر: "عزيزي ليو تهانينا، لقد حملت الرقم القياسي لـ 20 عاما واستمتعت به الآن إنه لشرف كبير ويسعدني أن أشاركه معك وآمل من كل قلبي أن تتجاوزه بالفعل في المباراة المقبلة".

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ورفع ميسي رصيده من الأهداف في النسخة الحالية من كأس العالم إلى 4 ليصبح في ثاني قائمة الهدافين خلف كيليان مبابي لاعب فرنسا وصاحب الـ 5 أهداف.

وعزز ميسي رقمه الشخصي كالهداف التاريخي لمنتخب الأرجنتين بعد أن سجل هدفه الـ 95 ليبتعد أكثر عن باتيستوتا الذي سجل 55 هدفا دوليا خلال مسيرته.

وتأهل منتخب الأرجنتين إلى نصف نهائي كأس العالم لمواجهة كرواتيا.

وتقام المباراة يوم الثلاثاء المقبل على ملعب لوسيل.

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