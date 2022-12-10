فيتوريا يزور قطاع الناشئين والأكاديميات في الزمالك

زار الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، مقر نادي الزمالك لمتابعة آلية العمل في قطاع الناشئين بحامل لقب الدوري.

ويرغب فيتوريا في الاطلاع على عملية تطوير الناشئين من مرحلة البراعم حتى فرق الشباب بالأندية المصرية.

واستقبل أمير مرتضى منصور، المشرف على قطاع الكرة بنادي الزمالك، فيتوريا وجهازه المعاون بحضور محمد غرابة المدير الإداري لمنتخب مصر.

وتأتي زيارة فيتوريا لمقر الزمالك ضمن مجموعة من الزيارات سيقوم بها المدرب البرتغالي للأندية تباعا.

ومن المقرر أن يزور فيتوريا نادي إنبي غدا الأحد، ثم الأهلي يوم الإثنين.

يذكر أن منتخب مصر فاز على نظيره بلجيكا بنتيجة 2-1 وديا في المباراة الودية الأخيرة التي أقيمت على ملعب جابر الأحمد الدولي في الكويت قبل انطلاق كأس العالم.

سجل هدفا مصر: مصطفى محمد ومحمود حسن "تريزيجيه"، بينما سجل لويس أوبيندا هدف بلجيكا الوحيد.

فوز هو الرابع للفراعنة من أصل 5 مباريات على الشياطين الحُمر في تاريخ المواجهات بين المنتخبين.

كما يعد ذلك هو الانتصار الأول لمنتخب مصر على نظير أوروبي منذ فوز الفراعنة على البوسنة والهرسك في 2014 بنتيجة 2-0.