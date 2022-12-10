هل تعرف تاريخ منتخب المغرب جيدا؟ اختبر نفسك

يواجه منتخب المغرب منافسه البرتغال اليوم السبت في ملعب الثمامة في ربع نهائي كأس العالم 2022.

لكن هل تعرف تاريخ أسود الأطلس جيدا؟

اختبر نفسك قبل المباراة الهامة.