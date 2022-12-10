هل تعرف تاريخ منتخب المغرب جيدا؟ اختبر نفسك

السبت، 10 ديسمبر 2022 - 16:16

كتب : FilGoal

المغرب - إسبانيا - ركلات الجزاء

يواجه منتخب المغرب منافسه البرتغال اليوم السبت في ملعب الثمامة في ربع نهائي كأس العالم 2022.

لكن هل تعرف تاريخ أسود الأطلس جيدا؟

اختبر نفسك قبل المباراة الهامة.

المغرب كأس العالم
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