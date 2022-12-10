حسن شحاتة: تعرضت للظلم مع منتخب مصر.. وأتمنى وصول المغرب لنهائي كأس العالم

يرى حسن شحاتة المدرب التاريخي لمنتخب مصر أنه تعرض للظلم بعد التخلي عن خدماته في عام 2011.

وقاد شحاتة منتخب مصر للتتويج بـ 3 ألقاب متتالية لكأس أمم إفريقيا (2006 – 2008 – 2010).

وقال شحاتة عبر قناة "الكاس" القطرية: "لماذا أرحل عن تدريب منتخب مصر بعد حصولي على 3 بطولات ويتم التعاقد مع مدرب أجنبي؟ تعرضت لظلم بين ومن أجل ذلك أنا مختفي وأمر بحالة نفسية سيئة".

"العمل كخبير فني مع الاتحاد المصري؟ في كل مرة يتم الحديث عن منصب ومهمة جديدة أرحب بالعمل من أجل منتخب مصر ولكن في النهاية العروض تكون وهمية"

وتابع "أعتبر نفسي تأهلت مع منتخب مصر إلى كأس العالم 2010، لأن حسابات فارق المواجهات المباشرة مع المنافس آنذاك (الجزائر) تقول ذلك ولكن هناك من تدخل وغير الأمور".

وتأهل منتخب الجزائر إلى كأس العالم 2010 بعد خوض مباراة فاصلة فاز فيها على منتخب مصر بهدف عنتر يحيى.

وأتم شحاتة "أعشق منتخب البرازيل ولكن أتمنى وصول المغرب للمباراة النهائية حتى لو لم تحصل على اللقب. المهم أن تصل للنهائي".

وودع منتخب البرازيل كأس العالم بعد الخسارة على يد كرواتيا بركلات الترجيح، فيما يلعب المغرب ضد البرتغال في ربع النهائي.

وتولى حسن شحاتة تدريب منتخب مصر في الفترة من نوفمبر 2004 حتى يونيو 2011.

وقاد صاحب الـ 73 عامل منتخب مصر في 90 مباراة، فاز في 56 وتعادل في 16 وخسر 18 مباراة.