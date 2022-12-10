تشكيل البرتغال – رونالدو وكانسيلو على مقاعد البدلاء.. ونيفيز أساسي

السبت، 10 ديسمبر 2022 - 15:49

كتب : FilGoal

البرتغال - سويسرا - كريستيانو رونالدو

يجلس كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال على مقاعد بدلاء فريقه أمام المغرب مجددا بعدما لم يبدأ أساسيا ضد سويسرا.

وأجرى فيرناندو سانتوس مدرب البرتغال تبديلين على التشكيل بالدفع برافائيل جيريرو وروبن نيفيز بدلا من جواو كانسيلو وويليام كارفاليو.

ويلتقي منتخب البرتغال بالمغرب اليوم السبت في ملعب الثمامة في ربع نهائي كأس العالم 2022.

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وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: ديوجو كوستا

في الدفاع: ديوجو دالوت- بيبي- روبن دياز- رافائيل جيريرو

في الوسط: أوتافيو- روبن نيفيز- بيرناردو سيلفا

في الهجوم: برونو فيرنانديز- جونكالو راموس- جواو فيليكس

رونالدو البرتغال المغرب كأس العالم
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