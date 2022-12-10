تقرير: نيمار لم يغادر قطر مع منتخب البرازيل

السبت، 10 ديسمبر 2022 - 15:42

كتب : FilGoal

بكاء نيمار عقب الخروج أمام كرواتيا

لم يغادر نيمار قطر رفقة بعثة منتخب البرازيل عقب توديع كأس العالم 2022 من ربع النهائي.

وهُزم منتخب البرازيل أمام كرواتيا بركلات الترجيح 4-2 بعد التعادل بهدف لمثله أمس الجمعة في ملعب المدينة التعليمية.

وأفادت شبكة "جلوبو" البرازيلية بأن نيمار قرر البقاء في الدوحة وعدم السفر رفقة زملائه دون وجود سبب واضح.

أخبار متعلقة:
ساوثجيت: الآن لدينا الدلائل مع التاريخ.. قبل أربع سنوات لم أكن متأكدا من جاهزيتنا كومان يبدأ مهمته مع هولندا في يناير خلفا لـ فان جال نهاية موسم مانويل نوير للإصابة

وأوضح التقرير أنه من غير المعروف متى سوف يغادر نيمار الأراضي القطرية.

في الوقت ذاته أشار التقرير إلى أن هناك لاعبين من البرازيل قرروا السفر بشكل منفرد وهم فينيسيوس جونيور وإيدير ميليتاو وأليكس ساندرو وأليسون بيكر وبرونو جيماريش.

وأوضح التقرير أن الاتحاد البرازيلي لم يعلن من هم اللاعبين الآخرين الذين قرروا السفر رفقة البعثة.

وفشل منتخب البرازيل في التأهل لنصف نهائي كأس العالم للنسخة الخامسة على التوالي منذ تتويجه باللقب في عام 2002.

البرازيل نيمار
نرشح لكم
للمرة الـ 11 على التوالي.. إنتر وبايرن ميونيخ في نهائي كأس العالم تشواميني: ننتظر مباراة جميلة ضد المغرب كوندي: مباراة جنونية.. وكنا بحاجة للقليل من الحظ أمام إنجلترا مبابي يحافظ على الصدارة واقتراب ميسي وجيرو.. جدول ترتيب هدافي كأس العالم 2022 ديشامب: المغرب يستحق الإشادة.. لا يمكن وصفه بمفاجأة البطولة هندرسون: هاري كين سيعود أقوى.. ولا زلت أشعر أن المباراة كانت لنا لنفوز بها كرنفال كأس العالم - جيرو رجل مباراة فرنسا وإنجلترا جيرو: فخور جدا بهذا الفريق
أخر الأخبار
للمرة الـ 11 على التوالي.. إنتر وبايرن ميونيخ في نهائي كأس العالم 10 ساعة | قطر 2022
تشواميني: ننتظر مباراة جميلة ضد المغرب 10 ساعة | قطر 2022
كوندي: مباراة جنونية.. وكنا بحاجة للقليل من الحظ أمام إنجلترا 10 ساعة | قطر 2022
مبابي يحافظ على الصدارة واقتراب ميسي وجيرو.. جدول ترتيب هدافي كأس العالم 2022 10 ساعة | قطر 2022
ديشامب: المغرب يستحق الإشادة.. لا يمكن وصفه بمفاجأة البطولة 10 ساعة | قطر 2022
هندرسون: هاري كين سيعود أقوى.. ولا زلت أشعر أن المباراة كانت لنا لنفوز بها 10 ساعة | قطر 2022
كرنفال كأس العالم - جيرو رجل مباراة فرنسا وإنجلترا 11 ساعة | قطر 2022
رابطة الأندية تعلن فوز أكرم توفيق بجائزة أفضل لاعب في الجولة السادسة للدوري 11 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى منصور يعلن رحيل زكريا الوردي عن الزمالك 2 انتهت كرة يد - الأهلي (19)-(20) الزمالك.. الأبيض يحسم المواجهة 3 ماركا: تمت.. رونالدو ينضم إلى النصر السعودي في يناير بعقد أسطوري 4 انتهت كأس العالم – المغرب (1) (0) البرتغال.. تاااااااريخ