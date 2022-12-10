تقرير: نيمار لم يغادر قطر مع منتخب البرازيل

لم يغادر نيمار قطر رفقة بعثة منتخب البرازيل عقب توديع كأس العالم 2022 من ربع النهائي.

وهُزم منتخب البرازيل أمام كرواتيا بركلات الترجيح 4-2 بعد التعادل بهدف لمثله أمس الجمعة في ملعب المدينة التعليمية.

وأفادت شبكة "جلوبو" البرازيلية بأن نيمار قرر البقاء في الدوحة وعدم السفر رفقة زملائه دون وجود سبب واضح.

وأوضح التقرير أنه من غير المعروف متى سوف يغادر نيمار الأراضي القطرية.

في الوقت ذاته أشار التقرير إلى أن هناك لاعبين من البرازيل قرروا السفر بشكل منفرد وهم فينيسيوس جونيور وإيدير ميليتاو وأليكس ساندرو وأليسون بيكر وبرونو جيماريش.

وأوضح التقرير أن الاتحاد البرازيلي لم يعلن من هم اللاعبين الآخرين الذين قرروا السفر رفقة البعثة.

وفشل منتخب البرازيل في التأهل لنصف نهائي كأس العالم للنسخة الخامسة على التوالي منذ تتويجه باللقب في عام 2002.