ساوثجيت: الآن لدينا الدلائل مع التاريخ.. قبل أربع سنوات لم أكن متأكدا من جاهزيتنا

يؤمن جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا أن فريقه في أتم الجاهزية للقاء فرنسا مساء اليوم في ربع نهائي كأس العالم 2022.

وتحدث ساوثجيت للصحفيين قائلا: "سنكون مستعدين تكتيكيا لكن في تلك الليالي يجب أن يكون لديك رجال مستعدون لخوض التحدي، وهذا هو الشيء الذي يتعين علينا إثباته".

وواصل "لقد أمضينا عدة ليالي رائحة والمباراة التالية تكون دائما الأكثر أهمية، إنها ضد منافس من مستوى جيد ونحن مستعدون له".

وأكمل المدرب الإنجليزي حديثه "إن سألتني قبل أربع سنوات هل نحن جاهزون لم أكن متأكدا".

واستدرك "لكن الآن أشعر بشكل مختلف وهذا لأن لدينا أدلة على مدار فترة طويلة من النتائج ومن الناحية التاريخية كنا نتحدث دائما بشكل جيد لكن الدليل لم يكن موجودا".

وأتم "لكن الآن لدينا المزيد من الأدلة وعلينا التحكم في هذا النوع من المباريات الآن".

يذكر أن الفائز من تلك المباراة سيواجه في نصف النهائي المنتصر من لقاء البرتغال والمغرب.