ساوثجيت: الآن لدينا الدلائل مع التاريخ.. قبل أربع سنوات لم أكن متأكدا من جاهزيتنا

السبت، 10 ديسمبر 2022 - 15:10

كتب : FilGoal

إنجلترا - ويلز - جاريث ساوثجيت

يؤمن جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا أن فريقه في أتم الجاهزية للقاء فرنسا مساء اليوم في ربع نهائي كأس العالم 2022.

وتحدث ساوثجيت للصحفيين قائلا: "سنكون مستعدين تكتيكيا لكن في تلك الليالي يجب أن يكون لديك رجال مستعدون لخوض التحدي، وهذا هو الشيء الذي يتعين علينا إثباته".

وواصل "لقد أمضينا عدة ليالي رائحة والمباراة التالية تكون دائما الأكثر أهمية، إنها ضد منافس من مستوى جيد ونحن مستعدون له".

أخبار متعلقة:
كومان يبدأ مهمته مع هولندا في يناير خلفا لـ فان جال نهاية موسم مانويل نوير للإصابة تقرير: روبن دياش جاهز لمواجهة المغرب

وأكمل المدرب الإنجليزي حديثه "إن سألتني قبل أربع سنوات هل نحن جاهزون لم أكن متأكدا".

واستدرك "لكن الآن أشعر بشكل مختلف وهذا لأن لدينا أدلة على مدار فترة طويلة من النتائج ومن الناحية التاريخية كنا نتحدث دائما بشكل جيد لكن الدليل لم يكن موجودا".

وأتم "لكن الآن لدينا المزيد من الأدلة وعلينا التحكم في هذا النوع من المباريات الآن".

يذكر أن الفائز من تلك المباراة سيواجه في نصف النهائي المنتصر من لقاء البرتغال والمغرب.

إنجلترا كأس العالم
نرشح لكم
للمرة الـ 11 على التوالي.. إنتر وبايرن ميونيخ في نهائي كأس العالم تشواميني: ننتظر مباراة جميلة ضد المغرب كوندي: مباراة جنونية.. وكنا بحاجة للقليل من الحظ أمام إنجلترا مبابي يحافظ على الصدارة واقتراب ميسي وجيرو.. جدول ترتيب هدافي كأس العالم 2022 ديشامب: المغرب يستحق الإشادة.. لا يمكن وصفه بمفاجأة البطولة هندرسون: هاري كين سيعود أقوى.. ولا زلت أشعر أن المباراة كانت لنا لنفوز بها كرنفال كأس العالم - جيرو رجل مباراة فرنسا وإنجلترا جيرو: فخور جدا بهذا الفريق
أخر الأخبار
للمرة الـ 11 على التوالي.. إنتر وبايرن ميونيخ في نهائي كأس العالم 10 ساعة | قطر 2022
تشواميني: ننتظر مباراة جميلة ضد المغرب 10 ساعة | قطر 2022
كوندي: مباراة جنونية.. وكنا بحاجة للقليل من الحظ أمام إنجلترا 10 ساعة | قطر 2022
مبابي يحافظ على الصدارة واقتراب ميسي وجيرو.. جدول ترتيب هدافي كأس العالم 2022 10 ساعة | قطر 2022
ديشامب: المغرب يستحق الإشادة.. لا يمكن وصفه بمفاجأة البطولة 10 ساعة | قطر 2022
هندرسون: هاري كين سيعود أقوى.. ولا زلت أشعر أن المباراة كانت لنا لنفوز بها 10 ساعة | قطر 2022
كرنفال كأس العالم - جيرو رجل مباراة فرنسا وإنجلترا 11 ساعة | قطر 2022
رابطة الأندية تعلن فوز أكرم توفيق بجائزة أفضل لاعب في الجولة السادسة للدوري 11 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى منصور يعلن رحيل زكريا الوردي عن الزمالك 2 انتهت كرة يد - الأهلي (19)-(20) الزمالك.. الأبيض يحسم المواجهة 3 ماركا: تمت.. رونالدو ينضم إلى النصر السعودي في يناير بعقد أسطوري 4 انتهت كأس العالم – المغرب (1) (0) البرتغال.. تاااااااريخ