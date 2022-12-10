تشكيل المغرب - ثلاثي هجومي.. وتبديلان أمام البرتغال

السبت، 10 ديسمبر 2022 - 15:33

كتب : FilGoal

المغرب

أعلن وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، عن تشكيل بلاده لمواجهة البرتغال في دور الـ 8 لكأس العالم 2022.

وشهد التشكيل وجود تبديلان عن الذي تغلّب على إسبانيا في ثمن النهائي، بوجود جواد الياميق على حساب نايف أكرد ويحيى عطية الله على حساب نصير مزراوي.

ويحافظ الركراكي على الثلاثي الهجومي الذي بدأ به المونديال بحضور حكيم زياش، ويوسف النصيري، وسفيان بوفال.

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تشكيل المغرب:

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: أشرف حكيمي - رومان سايس -جواد الياميق - يحيى عطية الله

الوسط: سفيان أمرابط - سليم أملاح - عز الدين أوناحي

الهجوم: حكيم زياش - يوسف النصيري - سفيان بوفال

دكة البدلاء: منير المحمدي - أحمد رضا التكناوتي - بدر بانون - أشرف داري - يحيى جبران - إلياس الشاعر - بلال الخنوس - عبد الحميد صابري - أنس الزروري - عبد الصمد الزلزولي - عبد الرزاق حمد الله - زكريا أبو خلال - وليد شديرة.

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