تشكيل المغرب - ثلاثي هجومي.. وتبديلان أمام البرتغال

أعلن وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، عن تشكيل بلاده لمواجهة البرتغال في دور الـ 8 لكأس العالم 2022.

وشهد التشكيل وجود تبديلان عن الذي تغلّب على إسبانيا في ثمن النهائي، بوجود جواد الياميق على حساب نايف أكرد ويحيى عطية الله على حساب نصير مزراوي.

ويحافظ الركراكي على الثلاثي الهجومي الذي بدأ به المونديال بحضور حكيم زياش، ويوسف النصيري، وسفيان بوفال.

تغييران في تشكيل أسود الأطلس.. يحيى عطية الله وجواد ياميق بدلا من مزراوي ونايف أكرد 🔄 حكيم زياش وبوفال ويوسف النصيري يقودون هجوم المغرب ضد البرتغال 🇲🇦#Qatar2022 #في_المونديال pic.twitter.com/oLEYC7z8sn — FilGoal (@FilGoal) December 10, 2022

تشكيل المغرب:

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: أشرف حكيمي - رومان سايس -جواد الياميق - يحيى عطية الله

الوسط: سفيان أمرابط - سليم أملاح - عز الدين أوناحي

الهجوم: حكيم زياش - يوسف النصيري - سفيان بوفال

دكة البدلاء: منير المحمدي - أحمد رضا التكناوتي - بدر بانون - أشرف داري - يحيى جبران - إلياس الشاعر - بلال الخنوس - عبد الحميد صابري - أنس الزروري - عبد الصمد الزلزولي - عبد الرزاق حمد الله - زكريا أبو خلال - وليد شديرة.