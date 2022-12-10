تقرير: روبن دياش جاهز لمواجهة المغرب

بات روبن دياش مدافع البرتغال جاهزا لقيادة منتخب بلاده خلال المواجهة المرتقبة ضد المغرب.

ويلعب منتخب البرتغال ضد المغرب، مساء السبت ضمن ربع نهائي كأس العالم على ملعب الثمامة.

وبحسب صحيفة "أبولا" البرتغالية، فإن روبن دياش جاهز بنسبة 100% لخوض مباراة البرتغال ضد المغرب.

وأوضحت الصحيفة أن دياش شارك في المران الختامي لمنتخب البرتغال بشكل طبيعي بعدما غاب عن مران أول أمس.

وأشار التقرير إلى أن الشكوك التي أحاطت بمشاركة دياش ضد المغرب انتهت تماما.

ويخوض دياش مباراة المغرب وهو مهددا بالغياب عن نصف النهائي حال تأهل البرتغال.

وسيحاول الرباعي، روبن دياش وروبن نيفيز وبرونو فيرنانديز وجواو فيليكس تجنب الحصول على بطاقات ملونة ضد المغرب.

ويلعب الفائز من مباراة المغرب والبرتغال ضد الفائز من مباراة إنجلترا وفرنسا في نصف النهائي.

فيما تلعب الأرجنتين ضد كرواتيا يوم الثلاثاء 13 ديسمبر الجاري في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على استاد لوسيل في نصف النهائي الآخر.