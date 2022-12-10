مران الأهلي – اجتماع كولر وتدريبات بدنية استعدادا لمواجهة الاتحاد

استأنف الأهلي تدريباته اليوم السبت، عقب انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد يوم الإثنين المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة لبطولة الدوري.

وحرص الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر على الاجتماع باللاعبين قبل انطلاق مران الفريق الجماعي للحديث عن المباراة المرتقبة.

وبدأ المران بتدريبات بدنية متنوعة تحت قيادة أندرياس أندويا، مدرب أحمال الفريق، استمرت 40 دقيقة، قبل أن يبدأ اللاعبون تنفيذ الجوانب الفنية بالمران.

وقاد كولر، اللاعبين في تدريبات فنية متنوعة، قبل أن يختتم فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين.

فيما أدى رباعي حراسة المرمى بالفريق: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، تدريبات بدنية وفنية بشكل منفرد تحت إشراف مدربهم ميشيل يانكون.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة عقب الفوز في 5 جولات.

بينما يتواجد الاتحاد في المركز السادس برصيد 9 نقاط.