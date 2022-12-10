أجويرو يكشف تفاصيل خلاف ميسي وفيجورست

السبت، 10 ديسمبر 2022 - 11:48

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي وسيرجيو أجويرو في منتخب الأرجنتين

كشف سيرجيو أجويرو مهاجم منتخب الأرجنتين السابق تفاصيل الخلاف الذي اندلع بين قائد التانجو ليونيل ميسي ولاعب هولندا فوتر فيجورست.

فوتر فيجورست

النادي : بشكتاش

ليونيل ميسي

النادي : باريس سان جيرمان

هولندا
الأرجنتين
قطر 2022

والتقطت الكاميرات توجيه ميسي لحديث لأحد الأشخاص وقال له: "إلى ماذا تنظر أيها الأحمق؟" اذهب من هنا".

وبعدها أظهرت لقطات أخرى أن حديث ميسي كان موجها لمهاجم هولندا وهنا تدخل أجويرو.

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وقال أجويرو لشبكة "إي إس بي إن" في فرعها الأرجنتيني عقب المباراة: "للاعب رقم 19 كان متواجدا وبدأ في النداء على ميسي، ليتلف له وينظر إليه ويقول له ما قاله، وهنا قال له اللاعب: تعال هنا".

وقال المذيع لأجويرو: "هل أراد اللاعب أن يتشاجر؟".

ورد أجويرو "هنا ظهرت أنا، وقلت للاعب هولندا لقد انتهى الأمر، لماذا تتحدث إليه لو كنت تعرف أن الوضع مشتعل؟".

وأتم أجويرو حديثه "قلت له أن يسكت، فقال لي لا تطلب مني أن أصمت، فقلت له حسنًا، لا تتحدث إلى ميسي، وانتهى الأمر".

ووفقا لفيجورست في تصريحات نقلها موقع "فوكس سبورتس" عقب المباراة فقد قال:" كنت أرغب في مصافحته عقب اللقاء فأنا أحترمه كثيرا كلاعب كرة قدم ولكنه لم يتقبل الأمر وقال شيئا غير مهذب ولكنني لا أفهم الإسبانية، أشعر بخيبة أمل".

وفاز منتخب الأرجنتين على هولندا أمس الجمعة في ملعب لوسيل في ربع نهائي كأس العالم 2022 بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد التعادل بهدفين لكل منهما.

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