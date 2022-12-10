مدرب غانا: هكذا يفوز المغرب على البرتغال.. وكنت أتوقع المزيد من فريقي

يؤمن أوتو أدو المدير الفني لمنتخب غانا أنه لكي يفوز المغرب على البرتغال فعليه اللجوء للتنظيم الدفاعي القوي ومن ثم الاعتماد على الهجمات المرتدة.

ويلتقي منتخب المغرب بمنافسه البرتغال مساء اليوم السبت في ملعب الجنوب في ربع نهائي كأس العالم 2022.

وتحدث أوتو أدو لقناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "نصيحة للمغرب ضد البرتغال؟ سأحاول إغلاق المباراة منذ البداية وألعب بطريقة دفاعية لأنه لو حاولت مجاراتهم سيسجلون الأهداف ولديهم مهارات فردية أكبر، عليهم اللعب بشكل دفاعي ومن ثم اللجوء للهجمات المرتدة".

وعن فرص المغرب في الفوز بالمباراة قال: "إن كان الفريق منظما مثل أمام إسبانيا ستتاح لهم الفرصة مجددا لتحقيق نتيجة إيجابية".

وأكمل "منتخب المغرب قوي ومتميز ولديه قوة دفاعية جيدة وهي مفتاح النصر ويجب أن يحافظوا على ذلك الأمر".

وعن مشوار غانا في البطولة قال: "لدينا فريق قوي جدا وكنا نتوقع الأفضل والمزيد في كأس العالم خاصة في المباراة الأخيرة ضد أوروجواي".

وأردف "ربما لو سجلنا ركلة الجزاء لكانت اختلفت المباراة لكن أحيانا تخفق وأحيانا لا تكون محظوظا ولم نكن موفقين في النهاية".

وتابع "أندري أيو هو رقم واحد لدينا في تسديد ركلات الجزاء لكن الإهدار يحدث في كرة القدم".

وعن الهزيمة من البرتغال بثلاثة أهداف لهدفين في الجولة الأولى من البطولة قال: "أعتقد كان يمكننا التعادل ضد البرتغال لكن شهدت لحظات تأرجح في فترات مختلفة وحصلوا على ركلة جزاء وربما لولاها لكانت النتيجة تستمر بالتعادل بالسلبي لو تم إهدارها وفي النهاية هذا ما حدث".

وبسؤاله عن مصيره قال: "أتيت من أجل كأس العالم وبالتالي لن أتمكن من الاستمرار مع منتخب غانا لقد غادرت منصبي كمدير فني وربما سيتم ذلك شهر مايو المقبل".

وأشاد أوتو أدو بتنظيم قطر لكأس العالم وقال: "التنظيم كان رائعا والكل شاهد ذلك وكل من رأى ذلك احترم قطر لما قدمته لكأس العالم وشاهدنا قدرات مميزة".

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