بيكفورد: نعلم كيف نفوز على فرنسا

السبت، 10 ديسمبر 2022 - 11:08

كتب : FilGoal

جوردان بيكفورد - إنجلترا والدنمارك - يورو 2020

شدد جوردان بيكفورد حارس إنجلترا على ثقته في قدرات فريقه قبل المواجهة المرتقبة ضد فرنسا.

ويلعب منتخب فرنسا ضد إنجلترا مساء السبت ضمن ربع نهائي كأس العالم 2022 بقطر.

وقال بيكفورد عبر "بي إن سبورتس": "سوف تكون مباراة عظيمة وتحضرنا لها جيدا كفريق. سنواجه بطل العالم، لاعبونا يعلمون ما يتطلبه الأمر للفوز".

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وأضاف "خسرنا نصف نهائي كأس العالم الماضي (2018 بروسيا) وخسرنا نهائي أمم أوروبا، لذلك نحن نعلم الآن كيف نصل ونفوز وكيف نقف على أقدامنا"

وأتم "الآن نواجه فرنسا ونعلم أنهم خصما صعبا ومن فرق النخبة لكننا جاهزون بشكل جيد لتنفيذ خطتنا".

منتخب إنجلترا حصل على المركز الرابع في النسخة الماضية من كأس العالم بعد الخسارة على يد كرواتيا بهدفين مقابل هدف في نصف النهائي.

وخسر مباراة تحديد المركز الثالث على يد بلجيكا خلال البطولة التي حصل عليها منتخب فرنسا.

كما حرمت ركلات الترجيح المنتخب الإنجليزي من الحصول على لقب أمم أوروبا الأخيرة بعد الخسارة ضد إيطاليا.

ويلعب الفائز من مباراة إنجلترا وفرنسا ضد الفائز من مباراة المغرب ضد البرتغال في نصف النهائي.

فيما تلعب الارجنتين ضد كرواتيا يوم الثلاثاء 13 ديسمبر الجاري في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على استاد لوسيل.

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