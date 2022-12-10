سكالوني: هولندا لعبت بطريقة لم أتوقعها.. الشوط الثاني كان قبيحا

السبت، 10 ديسمبر 2022 - 11:05

كتب : FilGoal

ليونيل سكالوني - هولندا × الأرجنتين

انتقد ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين طريقة لعب هولندا مؤكدا أن الأخير تسبب في جعل المباراة بينهما قبيحة.

وفاز منتخب الأرجنتين على هولندا أمس الجمعة في ملعب لوسيل في ربع نهائي كأس العالم 2022 بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد التعادل بهدفين لكل منهما.

وتحدث سكالوني عقب المباراة قائلا: "المباراة كانت ساخنة، ولكن هذا هو ربع النهائي وما يحدث في الملعب يبقى في الملعب".

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وواصل "بالطبع لدينا 11 رجلا، ولدينا ميسي وكان لاعبا هاما لنا وأظهر لماذا هو الأفضل في كل العصور، نحن سعداء لأنه معنا في الفريق".

وأكمل المدرب الأرجنتيني "هولندا لعبت بطريقة لم أتوقعها منهم، لكن كل فريق وكل مدرب يقرر كيف يلعب".

واستدرك "لن أتحدث عن فلسفتهم في الكرة، لكن في الحقيقة فإن الشوط الثاني كان مباراة قبيحة".

وأتم سكالوني حديثه "لم يكن لدينا فرصا وكانت المباراة تتوقف وكان من المسموح لهم اللعب بالطريقة التي يرغبون فيها".

ويستعد منتخب الأرجنتين لملاقاة كرواتيا يوم الثلاثاء المقبل في نصف النهائي.

سكالوني الأرجنتين هولندا كأس العالم
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