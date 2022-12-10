لاعب هولندا: ميسي كان حلما وأصبح كابوسا

يشعر مارتن دي رون لاعب وسط هولندا بالفخر رغم هزيمة منتخب بلاده ضد الأرجنتين.

وتأهل منتخب الأرجنتين إلى نصف نهائي كأس العالم على حساب منتخب هولندا بركلات الترجيح بعد تعادل مثير بهدفين لمثلهما في قمة التاسع من ديسمبر على استاد لوسيل.

وكتب دي رون في تويتر: " عندما كنت طفلا سمعت والدي يتحدث عن كابوس الأرجنتين في كأس العالم 1978. خلال مسيرتي كلاعب كرة قدم، كان ميسي حلم كل لاعب. اليوم، لعبت ضد الحلم الذي أصبح كابوسا. تهانينا للأرجنتين، لكنني فخور جدا بفريقي".

When I was a kid I heard my dad talk about the nightmare of Argentina. The World Cup back in ‘78. In my time as a footballer, Messi was the dream of every player. Today, I played against the dream that became a nightmare. Congrats to Argentina, but I’m so damn proud of this squad pic.twitter.com/SNOplvLMsy — Marten de Roon (@Dirono) December 9, 2022

وكانت الأرجنتين تُوجت بلقب كأس العالم 1978 عقب الفوز على هولندا بنتيجة 3-1 قبل أن تطيح بها مجددا من ربع نهائي مونديال قطر 2022.

وسجل ناهويل مولينا وليونيل ميسي هدفي الأرجنتين، فيما أحرز البديل فاوت فيجورست هدفي هولندا ليتجه الفريقين إلى الوقت الإضافي ومن ثم ركلات الترجيح.

وتصدى إيميليانو مارتينيز لركلة هولندا الأولى من فيرجيل فان دايك، قبل أن يتصدى مرة أخرى لكرة ستيفن بيرجيس.

فيما أهدر إنزو فيرنانديز فقط من جانب منتخب الأرجنتين.

بذلك يتأهل منتخب الأرجنتين لمواجهة كرواتيا التي اجتازت البرازيل بركلات الترجيح 4-2، بعد نهاية الوقت الإضافي بالتعادل 1-1.

وتقام مباراة نصف النهائي يوم الثلاثاء 13 ديسمبر الجاري في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على استاد لوسيل.

فيما تُستكمل اليوم مباريات دور الـ 8 من مسابقة كأس العالم 2022 المقامة في قطر.

وستكون البداية في تمام الخامسة مساء حيث يواجه منتخب المغرب منافسه البرتغال.

أما مباراة إنجلترا ضد فرنسا فستقام في تمام التاسعة مساء.