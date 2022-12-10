مواعيد مباريات اليوم 10-12-2022 والقنوات الناقلة.. المغرب ضد البرتغال وإنجلترا أمام فرنسا

السبت، 10 ديسمبر 2022 - 10:27

كتب : FilGoal

المغرب

تُستكمل اليوم مباريات دور الـ 8 من مسابقة كأس العالم 2022 المقامة في قطر.

وستكون البداية في تمام الخامسة مساء حيث يواجه منتخب المغرب منافسه البرتغال.

وستذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس ماكس 1" و "بي إن سبورتس 4k".

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ويعلق على المباراة علي محمد علي وجواد بده.

أما مباراة إنجلترا ضد فرنسا فستقام في تمام التاسعة مساء.

وستذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس ماكس 2" و "بي إن سبورتس 4k".

ويعلق على المباراة عصام الشوالي ويوسف سيف.

لمعرفة مواعيد المباريات والقنوات الناقلة اضغط هنا.

الدوري العراقي

وفي الدوري العراقي يلعب الشرطة بقيادة مؤمن سليمان ضد نفط البصرة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء.

فيما يلعب النفط ضد الطلبة في تمام الساعة الواحدة ظهرا.

منتخب البرتغال منتخب المغرب كاس العالم
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