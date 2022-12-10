مواعيد مباريات اليوم 10-12-2022 والقنوات الناقلة.. المغرب ضد البرتغال وإنجلترا أمام فرنسا

تُستكمل اليوم مباريات دور الـ 8 من مسابقة كأس العالم 2022 المقامة في قطر.

وستكون البداية في تمام الخامسة مساء حيث يواجه منتخب المغرب منافسه البرتغال.

وستذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس ماكس 1" و "بي إن سبورتس 4k".

ويعلق على المباراة علي محمد علي وجواد بده.

أما مباراة إنجلترا ضد فرنسا فستقام في تمام التاسعة مساء.

وستذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس ماكس 2" و "بي إن سبورتس 4k".

ويعلق على المباراة عصام الشوالي ويوسف سيف.

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الدوري العراقي

وفي الدوري العراقي يلعب الشرطة بقيادة مؤمن سليمان ضد نفط البصرة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء.

فيما يلعب النفط ضد الطلبة في تمام الساعة الواحدة ظهرا.