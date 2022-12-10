نوستالجيا كأس العالم - المغرب والبرتغال.. ضد مدربي الزمالك وهل طلب الحكم قميص رونالدو؟

مباراتان نحن على موعد على مشاهدة ثالثتهما، وللمرة الأولى في أدوار إقصائية، خارج إطار المجموعات المعهود.

طرفنا الأول عربي هو الأول في تاريخ العرب بربع نهائي كأس العالم، وهو منتخب المغرب، أما الثاني فهو البرتغال، وليس بالضيف الدائم هنا، فهذه مرته الثالثة في دور الثمانية.

1986

في دور المجموعات يقع المغرب في المجموعة السادسة مع إنجلترا وبولندا والبرتغال، فينتزع تعادلات مع بولندا ثم إنجلترا بلا أهداف، بينما هزمت البرتغال إنجلترا وخسرت من بولندا بنفس النتيجة 1-0.

تشكيل المغرب:

حراسة المرمى: بادو الزاكي

خط الدفاع: خليفة العابد - عبد المجيد لمريس - مصطفى البياز - نور الدين البويحياوي

خط الوسط: عبد المجيد الظلمي - مصطفى الحداوي - عبد العزيز بودربالة - محمد تيمومي

خط الهجوم: عبد الرزاق خيري - عبد الكريم ميري كريماو

تشكيل البرتغال:

حراسة المرمى: فيتور داماس

خط الدفاع: ألفارو - أوليفيرا - أوجوستو إيناسيو - أنطونيو سوزا

خط الوسط: كارلوس مانويل - جايمي باتشيكو - فريديريكو - جايمي ماجالهايش

خط الهجوم: فيرناندو جوميش - فوتري

ربما لاحظتم بالفعل، تشكيل البرتغال يضم رجلين سبق لهما تدريب الزمالك، وهما جايمي باتشيكو وأوجوستو إيناسيو.

الموقعة الأخيرة الحاسمة في التأهل ولكل منهما نقطتين، يفتتحها عبد الرزاق خيري بقذيفة من خارج المنطقة غافلت الحارس في زاويته الأقرب بالدقيقة 19.

وفي الدقيقة 26 وقبل أن يستفيق البرتغاليون، يرسل خليفة العابد عرضية رائعة يقابلها عبد الرزاق خيري بقذيفة أخرى في الشباك البرتغالية.

وفي الدقيقة 61 يسجل عبد الكريم ميري كريمو الهدف الثالث من انفراد بحارس المرمى، والشكر لبينية محمد تيمومي.

أخيرا في الدقيقة 80 أبعد بادو الزاكي حارس المرمى المغربي كرة لكن وجدها ديامانتينو ليسجل هدف البرتغال الوحيد مستغلا خلو المرمى.

النتيجة النهائية: 3-1.. البرتغال تتذيل المجموعة ولا تلحق حتى بالثوالث المتأهلين، والمغرب على الصدارة بعد فوز إنجلترا على بولندا.

وقع المغاربة في طريق ألمانيا وصيف هذه البطولة، وانتهت المغامرة في دور الـ 16 بهدف دون رد.

موقعة القميص

في المجموعة الثانية لمونديال 2018 وقع المغرب مع البرتغال وإسبانيا وإيران، ورغم خسارة صعبة أمام إيران بهدف قاتل، إلا أن تعادل البرتغال وإسبانيا 3-3 ترك المزيد من الاحتمالات.

تشكيل المغرب:

حراسة المرمى: منير المحمدي

خط الدفاع: أشرف حكيمي - مانويل دا كوستا - مهدي بنعطية - نبيل درار

خط الوسط: حكيم زياش - كريم الأحمدي - يونس بلهندة - مبارك بوصوفة - نور الدين أمرابط

خط الهجوم: خالد بوطيب

تشكيل البرتغال:

حراسة المرمى: روي باتريسيو

خط الدفاع: سيدريك سواريش - بيبي - خوسيه فونتي - رافاييل جيريرو

خط الوسط: ويليام كارفاليو - جواو موتينيو - جواو ماريو - برناردو سيلفا

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو - جونكالو جيديش

القصة لا يوجد بها الكثير، فقد سجل كريستيانو رونالدو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الرابعة برأسية بعد عرضية من جواو موتينيو، وسط مطالبة مغربية باحتساب مخالفة.

هذا كان على رأس ما أغضب المغرب تجاه الحكم الأمريكي مارك جيجر، لدرجة أن نور الدين أمرابط قال بعد المباراة:

"لا أعرف ما فائدة الحكم في اللقاء، لقد أظهر إعجابا شديدا برونالدو. سمعت من بيبي في الشوط الأول أن الحكم طلب الحصول على قميص أفضل لاعب في العالم، أعتقد أننا في كأس العالم ولسنا في سيرك”.

الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اضطر لإصدار بيان لنفي ما ذكره أمرابط لاحقا.

انتزع المغاربة تعادلا من إسبانيا في الجولة الأخيرة، وودعوا البطولة على موعد مع كتابة تاريخ جديد تماما بعد 4 سنوات..

أرقام منتظرة

المغرب يسعى ليكون أول فريق عربي وإفريقي في تاريخ نصف نهائي كأس العالم.

البرتغال تبحث عن الوصول لنصف النهائي للمرة الثالثة في تاريخها بعد 1966.

كريستيانو رونالدو يطارد الهدف التاسع لمعادلة أوزيبيو في صدارة الهدافين التاريخيين للبرتغال في كأس العالم.

يوسف النصيري يطارد الهدف الثالث للانفراد بصدارة الهدافين التاريخيين للمغرب في المونديال.