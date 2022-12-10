إيميليانو: على فان جال أن يغلق فمه.. والحكم عديم الفائدة

السبت، 10 ديسمبر 2022 - 00:51

كتب : FilGoal

ميسي وإيميليانو مارتينيز

هاجم إيميليانو مارتينيز حارس مرمى الأرجنتين، ماتيو لاهوز حكم مباراة منتخب بلاده ضد هولندا.

وتأهل منتخب الأرجنتين إلى نصف نهائي كأس العالم على حساب منتخب هولندا بركلات الترجيح بعد تعادل مثير بهدفين لمثلهما في قمة التاسع من ديسمبر على استاد لوسيل.

وقال مارتينيز عبر "بي إن سبورتس" قال إميليانو: "حظينا بمباراة رائعة للغاية في البداية ثم قلب الحكم المباراة رأسا على عقب واحتسب 10 دقائق بدل ضائع. نأمل بأن لا نلتقي بهذا الحكم مرة آخرى، إنه عديم الفائدة".

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وواصل "سمعت فان جال (لويس فان جال) يقول أن المباراة ستكون في صالحهم إذا ذهبت إلى ركلات الترجيح، عليه الآن أن يبقي فمه مغلقًا".

وتصدى إيميليانو مارتينيز لركلة هولندا الأولى من فيرجيل فان دايك، قبل أن يتصدى مرة أخرى لكرة ستيفن بيرجيس.

وتابع "أول ما يأتي إلى ذهني هو العاطفة. أفعل هذا من أجل 45 مليون شخص. منح الناس الفرح مثل هذه اللحظة هو أعظم شيء ".

وأتم "نحن في نصف النهائي لأن لدينا شغف وقلب. نحن متحمسون تماما مثل الناس".

بذلك يتأهل منتخب الأرجنتين لمواجهة كرواتيا التي اجتازت البرازيل بركلات الترجيح 4-2، بعد نهاية الوقت الإضافي بالتعادل 1-1.

وتقام مباراة نصف النهائي يوم الثلاثاء 13 ديسمبر الجاري في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على استاد لوسيل.

منتخب الأرجنتين منتخب هولندا إيميليانو مارتينيز
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