كرنفال كأس العالم - عائلته تمتلك 130 محطة وقود.. تعرف أكثر على فيجهورست

الجمعة، 09 ديسمبر 2022 - 23:20

كتب : FilGoal

هدف فيجورست الثاني

أصبح فوت فيجهورست أول لاعب هولندي يشارك كبديل في كأس العالم ويسجل ثنائية في بطولة كبرى، بعدما هز شباك الأرجنتين مرتين في ربع نهائي كأس العالم 2022.

وشارك فوت في الدقيقة 78 عوضا عن ممفيس ديباس، وسجل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 83 برأسية.

ثم أضاف الثاني في الدقيقة 11 من الوقت بدلا من الضائع بعد هجمة متقنة.

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ثنائية قادت الطواحين الهولندية لخوض شوطين إضافيين مع الأرجنتين في ربع النهائي المونديالي.

تعرف أكثر على فوت فيجهورست وجميع لاعبي ومدرب هولندا عبر كرنفال في الجول.

نبذة عن اللاعب:

تمتلك عائلته حوالي 130 محطة وقود في هولندا، ولذلك حصل فوت على درجتين جامعيتين، الأولى شهادة في إدارة الأعمال من أجل عائلته، والثانية بكالوريوس في الإدارة الرياضية وريادة الأعمال.

لعب كرة القدم على عكس رغبة والديه، حيث أرادا أن يمتهن مهنًا أخرى تعتبرها العائلة مرموقة.

في 2018 حصل على أول استدعاء لمنتخب هولندا بعد تسجيل 20 هدفا في 29 مباراة.

تزوج من نيكي فان إيش ولديهما طفلتان، وبعد الزاوج أخبرها "بعد 10 سنوات من التواجد معا، كان عليّ أن أسألك: كيف استمررتي معي؟".

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