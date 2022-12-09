داليتش: ليفاكوفيتش صنع لـ كرواتيا الفارق.. ولدينا أفضل خط وسط في العالم

أكال زلاتكو داليتش المدير الفني لـ منتخب كرواتيا المديح لكل من دومينيك ليفاكوفيتش ولوكا مودريتش، ووصف خط وسط فريقه بـ "الأفضل في العالم".

وقال زلاتكو داليتش عقب المباراة: "أهنئ الجميع، مباراة رائعة منذ الدقيقة الأولى وحتى الأخيرة وأقصينا المفضلون للفوز باللقب".

وتابع "هذه هي كرواتيا، عندما يكون الأمر صعبا، الفخر والشجاعة والإيمان وحب الوطن ودائما ما ينجح الكروات، أهنئ اللاعبين على النتيجة أنا فخور بكم هذه ليست النهاية علينا المُضي قدما".

أردف "هذا الفوز للجميع، الكل قدم أقصى ما لديه وأشكر أيضا من شارك كبديل أو لم يلعب، جميعهم يعيشون من أجل المنتخب الوطني".

وعن المباراة قال: "البرازيل صنعت عدة فرص بسبب الجودة والسرعة ولم نكن نمنعها إلا عن طريق حارسنا، الذي كان في أفضل حالة".

وواصل "ليفاكوفيتش كان الفارق، صنع الفارق في اللحظات الحاسمة، كان هنا لحمايتنا، كان موجودا ليفعل ما يجب عليه، تصدى لركلة الترجيحية الأولى وأعطانا الثقة وقلل من ثقة البرازيل".

وأكمل "صنع الفارق لنا في المباراة بأكملها".

وأشاد بأداء لوكا مودريتش قائلا: "لعب 120 دقيقة بأداء كبير، كان على قمة الفريق وسجل ركلته الترجيحية عندما احتجناه".

واستدرك "لا يصدق وهو بعمر 37 عاما، أظهر أنه من الأفضل في العالم، من الصعب أن تجد من في سنه بمثل هذه القوة سواء مع ريال مدريد أو كرواتيا".

وشدد "قلت من قبل أن لدي كرواتيا أفضل خط وسط في العالم، نمتلك التمريرات والتحكم في الكرة واللقاء ونسيطر على ذلك، نستطيع قطع مسار الكرة، لدينا لاعبين كبار وهذا الجزء المهم، لذلك اعتقد أن خط الوسط هو الأفضل في الفريق".

وأتم "ليحتفل الشعب الكرواتي، كرواتيا في نصف نهائي كأس العالم للمرة الثانية على التوالي وشعبها 3 ملايين نسمة، هؤلاء الرجال ليسوا عاديين".