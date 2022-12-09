الهداف التاريخي.. ميسي يسجل هدفه العاشر ويعادل باتيستوتا

الجمعة، 09 ديسمبر 2022 - 22:46

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي يحتفل بالهدف أمام هولندا

سجل ليونيل ميسي هدف الأرجنتين الثاني أمام هولندا في ربع نهائي كأس العالم 2022 المقام في قطر حتى 18 ديسمبر الجاري.

وصنع ميسي الهدف الأول لمولينا في الشوط الأول، قبل أن يسجل الثاني من ضربة جزاء حصل عليها أكونيا.

الهدف هو العاشر لليونيل ميسي مع الأرجنتين ليكون الهداف التاريخي للتانجو في كأس العالم معادلا رقم جابريل باتيستوتا.

أخبار متعلقة:
رئيس شربين لـ في الجول: أطلقنا اسم الرئيس عبد الفتاح السيسي على استاد النادي بسبب الرقص.. روي كين يسخر من توديع البرازيل لـ كأس العالم 2022 تقرير: شكوك حول مشاركة خماسي المغرب أمام البرتغال بعد هدف الأرجنتين في هولندا.. ميسي يكسر رقم مارادونا في كأس العالم

وفي المركز الثالث كأفضل هداف في تاريخ القارة اللاتينية بعد رونالدو (15) وبيليه (12).

وبات ميسي أكثر من ارتدى شارة القيادة في مباريات كأس العالم عبر التاريخ في 17 مباراة بالتعادل مع رافائيل ماركيز قائد المكسيك.

ويلعب ميسي مباراته رقم 1001 في مسيرته الكروية مع الأندية والمنتخب.

ولعب ميسي مباراته الدولية رقم 170.

ولعب ليونيل 831 مباراة مع الأندية، بينها 778 مباراة مع برشلونة الذي مثل فريقه الأول بين 2004 و2021.

فيما لعب 53 مباراة مع فريقه الحالي باريس سان جيرمان حتى الآن.

إجمالا سجل ميسي 789 هدفا في مسيرته، وصنع 339 بعد هدف اليوم.

Image

أرقام ميسي بعد صناعة الهدف الأول

ووصل ميسي إلى 68 صناعة فرصة في كأس العالم متجاوزا رقم مواطنه مارادونا الذي صنع 67 فرصة.

وأصبح ميسي أكثر لاعب صناعة للفرص في كأس العالم منذ نسخة 1966.

كما أصبح ميسي أكثر لاعب يساهم في تسجيل أهداف في مراحل خروج المغلوب منذ 1966 بواقع 5 أهداف متجاوزا بيليه برصيد 4 أهداف.

وكان ميسي قد سجل في مباراة الأرجنتين وأستراليا في ثمن النهائي ليسجل هدفه التاسع في كأس العالم ليتخطى مارادونا وجيرمو ستابيلي على بعد هدف واحد من باتيستوتا هداف الأرجنتين التاريخي في كأس العالم.

وأصبح ميسي ثاني أرجنتيني يسجل ثلاثة أهداف على الأقل في نسختين مختلفتين بعد جابريل باتيستوتا.

الأرجنتين هولندا كأس العالم قطر 2022
نرشح لكم
نوستالجيا كأس العالم - المغرب والبرتغال.. ضد مدربي الزمالك وهل طلب الحكم قميص رونالدو؟ فان جال: لم أحب الحكم ولكن.. وركلة جزاء الأرجنتين مشكوك في صحتها الثالثة في كأس العالم 2022.. ميسي رجل مباراة الأرجنتين وهولندا نوستالجيا كأس العالم - قصف هانت وطائرة روبسون.. فرنسا التي لم تهزم إنجلترا أبدا فان دايك: تدربنا كثيرا من أجل ذلك والنتيجة محبطة.. وهذا ما يؤلم أكثر إيميليانو: على فان جال أن يغلق فمه.. والحكم عديم الفائدة لاوتارو مارتينيز: كنت هادئا قبل تنفيذ ركلة الترجيح لأنني أثق في عملي ميسي: فيفا يجب أن يراجع نفسه بسبب الحكم.. وعرفنا كيف نمر من اللحظات الصعبة
أخر الأخبار
نوستالجيا كأس العالم - المغرب والبرتغال.. ضد مدربي الزمالك وهل طلب الحكم قميص رونالدو؟ ساعة | قطر 2022
فان جال: لم أحب الحكم ولكن.. وركلة جزاء الأرجنتين مشكوك في صحتها 2 ساعة | قطر 2022
الثالثة في كأس العالم 2022.. ميسي رجل مباراة الأرجنتين وهولندا 2 ساعة | قطر 2022
نوستالجيا كأس العالم - قصف هانت وطائرة روبسون.. فرنسا التي لم تهزم إنجلترا أبدا 2 ساعة | قطر 2022
فان دايك: تدربنا كثيرا من أجل ذلك والنتيجة محبطة.. وهذا ما يؤلم أكثر 2 ساعة | قطر 2022
إيميليانو: على فان جال أن يغلق فمه.. والحكم عديم الفائدة 2 ساعة | قطر 2022
لاوتارو مارتينيز: كنت هادئا قبل تنفيذ ركلة الترجيح لأنني أثق في عملي 2 ساعة | قطر 2022
ميسي: فيفا يجب أن يراجع نفسه بسبب الحكم.. وعرفنا كيف نمر من اللحظات الصعبة 3 ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى منصور يعلن رحيل زكريا الوردي عن الزمالك 2 انتهت كرة يد - الأهلي (19)-(20) الزمالك.. الأبيض يحسم المواجهة 3 ماركا: تمت.. رونالدو ينضم إلى النصر السعودي في يناير بعقد أسطوري 4 خبر في الجول - أسامة نبيه يتقدم باعتذار عن عدم استكمال مهمته مع الزمالك