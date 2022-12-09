رئيس شربين لـ في الجول: أطلقنا اسم الرئيس عبد الفتاح السيسي على استاد النادي

أعلن نادي شربين أحد أندية القسم الثالث من الدوري المصري إطلاق اسم الرئيس عبد الفتاح السيسي على استاد شربين.

ويأتي ذلك بعد زيارة الرئيس الأخيرة للمدينة.

وصرّح ممدوح جعفر رئيس نادي شربين لـ FilGoal.com: "قرر مجلس إدارة نادي شربين بالإجماع إطلاق اسم عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على استاد شربين الرياضي بعد الزيارة الأخيرة لفخامته لمدينة شربين وإقامة مأدبة غذاء داخل النادي".

وأضاف "نادي شربين يشارك في القسم الثالث وتعد أرضية الملعب من أفضل الملاعب في محافظة الدقهلية ويشارك عليه العديد من الأندية أبرزهم المنصورة وبايونيرز".

وواصل "مدرج النادي يتسع لـ 500 مشجعا ونسعى لزيادة المدرجات نظرا لأن الملعب يعتبر قرية أولمبية بوجود ملعب فرعي أيضا".

وأتم "إعادة افتتاح الملعب سيكون باحتفالية خلال الفترة المقبلة عندما يتم التجهيز النهائي للملعب".

وزار الرئيس مدينة شربين منذ أيام خلال افتتاح مدينة المنصورة الجديدة.