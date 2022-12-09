الأخطبوط يكمل الرحلة.. ليفاكوفيتش رجل مباراة كرواتيا والبرازيل

حصل دومينيك ليفاكوفيتش حارس مرمى كرواتيا على جائزة رجل مباراة منتخب بلاده أمام البرازيل في ربع نهائي كأس العالم 2022 المقام في قطر حتى 18 ديسمبر الجاري.

وتأهل المنتخب الكرواتي لنصف النهائي للنسخة الثانية على التوالي بالفوز 4-2 في ركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلي دون أهداف ثم الإضافي بهدف لكل فريق.

وتصدى ليفاكوفيتش لركلة الجزاء الأولى من أمام رودريجو جوس بالإضافة لتصديه لـ11 تسديدة خلال المباراة.

وأصبح ليفاكوفيتش ثالث حارس يتصدى لأربع ركلات ترجيحية في نسخة واحدة من كأس العالم بعد سيرجيو جويكوتشيا في 1990 ودانيل سوباسيتش في 2018.

نبذة عن ليفاكوفيتش

من عائلة مليئة بالأطباء والمهندسين، خرج ليفاكوفيتش ليخالف الجميع ويمارس كرة القدم.

والده كان مهندس إنشاءات وسكرتيرًا في وزارة البحار والنقل والبنية التحتية.

والدته ابنة عم يوسيب سكوبلار لاعب منتخب يوغوسلافيا وأوليمبيك مارسيليا السابق.

جده كان أخصائي أشعة، وجدته كانت مدرسة لغة إنجليزية.

عشقه لـ إيكر كاسياس جعله يصير حارس مرمى، كان الحارس الاحتياطي في كأس العالم 2018، ثم بات الخيار الأول بدايةً من يورو 2020.

ماذا قدم أمام البرازيل؟

التصديات: 11

التصدي لركلات ترجيح: 1

لمس الكرة: 51 مرة

التمريرات الصحيحة: 26 من أصل 32 بدقة تمرير 81%

الكرات الطولية الصحيحة: 6