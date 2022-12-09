كاسيميرو: ضاع عمل 4 سنوات والآن سنملك مدربا جديدا

الجمعة، 09 ديسمبر 2022 - 20:26

كتب : FilGoal

البرازيل - كوريا الجنوبية - كاسيميرو

أبدى كاسيميرو لاعب وسط منتخب البرازيل ومانشستر يونايتد حزنه عقب الإقصاء على يد كرواتيا من ربع نهائي كأس العالم 2022.

وقال كاسيميرو في تصريحاته بعد المباراة: "كل الخسائر مؤلمة، خصوصا حين تملك الهدف والحلم".

وأضاف "لقد عملنا لـ 4 سنوات من أجل هذه اللحظة، ولكنها كانت صعبة".

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وتابع "من الصعب إيجاد الكلمات. يجب أن نرفع رأسنا لأن الحياة تستمر. نحن نشعر بالحزن ولكني واثق أن الكل قدم أفضل ما لديه".

وأوضح "لقد كان الأمر في أيدينا وهذا أكثر ما يحبطنا، ولكن يجب أن نبقى هادئين لأن الحياة تمضي قدما".

وعن خسارة كل المباريات الإقصائية ضد الفرق الأوروبية منذ الفوز على ألمانيا في نهائي كأس العالم 2022 قال كاسيميرو: "هذا طبيعي. أوروبا لديها فرق أكثر في البطولة، ولكني لا أعتقد أن لديهم عادة أمامنا".

وأضاف "كنا نعمل ونؤمن بما نفعله في أجواء جيدة، ولكن هذا ما يحدث في كرة القدم".

وواصل "أنا أبلغ من العمر 30 عاما. أعيش أفضل لحظات مسيرتي وسعيد مع النادي. ضاعت مني فرصة ولكن يجب أن نرى، خصوصا وأن مدرب جديد سيأتي".

واختتم "يجب أن نحتر الأوقات الصعبة، ولا يجب علينا أن نفكر الآن. يجب أن نبحث عن الهدوء الذهني".

وتأهل منتخب كرواتيا بركلات الترجيح (4-2) بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي وانتهاء الوقت الإضافي بالتعادل 1-1.

ولا يخسر منتخب كرواتيا ركلات الترجيح في المونديال، إذ خاضها 4 مرات وانتصر بها جميعا، بينما خسر البرازيليون للمرة الثانية في 5 مناسبات.

وتأهل منتخب كرواتيا لمواجهة الفائز من هولندا والأرجنتين في نصف النهائي.

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