العلامة الكاملة.. رقم تاريخي لمنتخب كرواتيا مع ركلات الترجيح في كأس العالم

الجمعة، 09 ديسمبر 2022 - 20:14

كتب : FilGoal

احتفالات كرواتيا

منتخب كرواتيا لا يخسر ركلات الترجيح في كأس العالم مهما يكن اسم الخصم، هذه هي الحقيقة الثابتة التي أكدها مرة أخرى في مواجهة البرازيل ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم 2022.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، ليحتكم الفريقان إلى الوقت الإضافي حيث تقدم نيمار للبرازيل، وتعادل برونو بيتكوفيتش ليتجه الطرفان إلى ركلات الترجيح، التي نصرت المنتخب الكرواتي بنتيجة 4-2.

منتخب كرواتيا خاض ركلات الترجيح في كأس العالم 4 مرات وفاز بهم جميعا

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1- الدنمارك في ثمن نهائي كأس العالم 2018

2- روسيا في ربع نهائي كأس العالم 2018

3- اليابان في ثمن نهائي كأس العالم 2022

4- البرازيل في ربع نهائي كأس العالم 2022

أما منتخب البرازيل فقد خاض ركلات الترجيح في كأس العالم 5 مرات، بواقع 3 انتصارات وهزيمتين

خسارة أمام فرنسا في ربع نهائي كأس العالم 1986

فوز على إيطاليا في نهائي كأس العالم 1994

فوز على هولندا في نصف نهائي كأس العالم 1998

فوز على تشيلي في ثمن نهائي كأس العالم 2014

خسارة أمام كرواتيا في ربع نهائي كأس العالم 2022

*منتخب كرواتيا تأهل الآن إلى نصف النهائي للمرة الثانية على التوالي، والثالثة في تاريخه.

ويلاقي الفائز من الأرجنتين وهولندا في نصف النهائي يوم 13 ديسمبر على استاد لوسيل.

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