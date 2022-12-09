"سيصلوا إلى النهائي".. ماذا قال محرز قبل مواجهة المغرب والبرتغال في كأس العالم

أثنى رياض محرز لاعب الجزائر ومانشستر سيتي على ما يقدمه منتخب المغرب في بطولة كأس العالم.

ويلعب منتخب المغرب ضد البرتغال غدا السبت ضمن ربع نهائي كأس العالم 2022.

وقال محرز عبر "سكاي نيوز": "المنتخب المغربي يقدم أداء عظيما. هزموا منتخبات قوية وهم الآن في ربع النهائي جلعوا العرب وإفريقيا فخورين. هذا رائع بالنسبة لنا وأتمنى أن يواصلوا الإنجازات".

وعمن سيساند في مواجهة المغرب والبرتغال أوضح "إنه منتخب أفريقي. سأساند المغرب رغم أني أملك أصدقاء في المنتخب البرتغالي. المنتخب المغربي منتخب جيد ولا يوجد لاعب فقط محدد. لديهم خطط فنية جيدة تعتمد على الالتزام والحذر والهجمات المضادة".

وتابع "عندما تنظر إليهم تشاهد فريقا متكاملا. كل لاعب يساند زميله وهذا جيد. إن شاء الله سيصلوا النهائي. بالنسبة لي من المستحيل عدم متابعة مباريات المونديال على الرغم من أن الأمر صعب بعض الشيء بالنسبة لي لأني لست هناك لكني أحب كرة القدم وهناك مباريات قوية ولاعبون جيدون ولهذا أنا اتابع البطولة".

وغاب منتخب الجزائر عن منافسات كأس العالم 2022 بعد الخروج على يد الكاميرون في المباراة الحاسمة من التصفيات.

وبات منتخب المغرب أول منتخب عربي يتأهل لربع نهائي كأس العالم.

وأصبح أول منتخب إفريقي وعربي يتأهل لدور الـ 16 من كأس العالم جامعا 7 نقاط.

وأول منتخب عربي يتصدر ترتيب المجموعة في كاس العالم ويتأهل دون خسارة، والثاني إفريقيا بعد نيجيريا في 1998.