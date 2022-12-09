مؤتمر كين: نؤمن بفرصنا في الفوز ونريد أن نثبت ذلك أمام فرنسا

يأمل هاري كين قائد منتخب إنجلترا الوصول لنصف نهائي كأس العالم 2022 وتخطي عقبة فرنسا في نصف النهائي، كما أشاد بالثنائي كيليان مبابي وكايل ووكر قبل مواجهة الغد المرتقبة بينهما.

ويلتقي منتخبا فرنسا وإنجلترا في الخامسة مساءً من غد السبت في ثالث مباريات ربع نهائي كأس العالم 2022.

وقال هاري كين في المؤتمر الصحفي: "أنظر إلى 2018 لم يتوقع ما فعلناه، نريد أن نؤمن بأنفسنا بإمكانية الفوز لكنها خبرة جديدة، نريد الوصول لنصف النهائي".

وأضاف "خسرنا في اليورو بسبب ركلات الترجيح، وندخل تلك البطولة ونحن نؤمن بفرصنا في الفوز ونريد أن نتقدم للأمام، سنواجه فرنسا ونثق في إنه يمكننا تقديم أكثر مما فعلنا في 2018".

وحل منتخب إنجلترا في النسخة الماضية من كأس العالم في المركز الرابع، ثم خسر نهائي يورو 2020 أمام إيطاليا.

وعن لقاء الغد أجاب: "نعرف أن منتخب فرنسا فريق جيد وهناك فرق جيدة في البطولة، إذا خسرنا غدا سنشعر بالإحباط جميعا".

وأكمل "المجموعة لديها ثقة حقيقية وعزم لأن ننجح في الملعب ونريد أن نثبت ذلك غدا، لن تكون نهائي كأس العالم لكننا نركز من أجل الوصول لذلك".

وأشاد بكيليان مبابي قائلا: "لاعب رائع وأثبت ذلك، هو فائز ورغم المواجهة الصعبة، هو واحد من اللاعبين الذين يستطيعون إحداث الخطورة".

وعن هوجو لوريس زميله في توتنام وقائد فرنسا قال: "بيننا صداقة رائعة، نقضي الكثير من الوقت سويا رفقة عائلاتنا خارج كرة القدم، هو واحد من أفضل الحراس في العالم، ستكون مواجهة بين منتخبين كبيرين، أعرفه منذ فترة طولية وسنرى ماذا سيحدث".

وواصل عن كايل ووكر ظهير أيمن قائلا: "نعرف بعضنا البعض منذ زمن طويل، هو مدافع رائع ويتمتع باستمرارية كبيرة في مركز الظهير الأيمن منذ 10 سنوات وتطور ويلعب في أعلى مستوى".

وأتم "أعرف الكثير عن كايل وكيليان، ووكر في كامل تركيزه وجاهز للمباراة، سعيد للعب معه فهو واحد من أفضل المدافعين في البطولة".