تشكيل هولندا - بكامل العتاد وبتعديل وحيد.. فان خال يخوض معركة الثأر من الأرجنتين

الجمعة، 09 ديسمبر 2022 - 19:58

كتب : FilGoal

لويس فان جال

أعلن لويس فان خال مدرب منتخب هولندا عن تشكيل فريقه لمواجهة الأرجنتين في ربع نهائي كأس العالم 2022.

واحتفظت هولندا برسمها المعتاد 3-5-2، وأتى التشكيل مطابقا لتشكيل مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية في دور الـ 16، باستثناء لاعب واحد، حيث تراجع كودي جاكبو إلى الوسط وراء المهاجمين، ودخل ستيفن بيرخفاين بدلا من دافي كلاسين.

على الجانب الآخر لجأ منتخب الأرجنتين لمحاكاة جديدة عليه في المونديال. (طالع التفاصيل)

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وجاء تشكيل هولندا كالتالي:

حراسة المرمى: أندريس نوبيرت

خط الدفاع: جورين تيمبر - فيرجيل فان دايك - ناثان أكي

خط الوسط: دينزيل دومفريس - مارتن دي رون - فرينكي دي يونج - كودي جاكبو - دالي بليند

خط الهجوم: ستيفن بيرخفاين - ممفيس ديباي

ويسعى منتخب هولندا لتعويض خسارة نصف نهائي كأس العالم 2014 أمام الأرجنتين بركلات الترجيح، حيث كان لويس فان خال هو المدرب أيضا بذلك الوقت.

وتصدر الهولنديون المجموعة الأولى بالفوز على السنغال وقطر والتعادل مع الإكوادور، ثم اجتازوا الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة 3-1 في دور الـ 16.

على الناحية الأخرى وصل منتخب الأرجنتين إلى هذه المرحلة بعد الخسارة أمام السعودية في المجموعات، بانتصارين على المكسيك وبولندا (2-0) ليتصدر المجموعة الثالثة ويلاقي أستراليا في دور الـ 16، حيث فاز عليها 2-1.

وتنطلق المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على استاد لوسيل في قطر.

ويلعب الفائز من هذه المواجهة مع منتخب البرازيل في نصف النهائي يوم 13 ديسمبر.

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