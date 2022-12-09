بهدف رائع.. نيمار يعادل رقم بيليه التاريخي مع البرازيل

الجمعة، 09 ديسمبر 2022 - 19:26

كتب : محمود حمدي

هدف نيمار - البرازيل أمام كرواتيا

عادل نيمار دا سيلفا رقم بيليه الهداف التاريخي للبرازيل بعد تسجيله هدفا في شباك كرواتيا.

ويتقدم منتخب البرازيل على كرواتيا بهدف دون مقابل سجله نيمار في الدقيقة 105 من الشوط الإضافي الأول.

وتلعب البرازيل ضد كرواتيا على استاد المدينة التعليمية ضمن ربع نهائي كأس العالم 2022.

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ورفع نيمار رصيده إلى 77هدفا دوليا من 123 مباراة بينما سجل بيليه 77 هدفا من 92 مباراة.

كما عادل نيمار رقم مواطنه رونالدو بتسجل هدفين على الأقل في 3 نسخ من مسابقة كأس العالم.

وسجل نيمار في نسخ (2014-2018-2022)، فيما سجل الظاهرة رونالدو في كأس العالم أعوام 1998 و2002 و2006.

نبذة عن نيمار

يسير نيمار بخطى ثابتة لتحطيم الرقم القياسي التاريخي المسجل باسم بيليه كهداف منتخب البرازيل، رقم قد يُحطَم خلال كأس العالم 2022.

أحد أفضل اللاعبين البرازيليين على الإطلاق، شكّل ثلاثية هجومية هي الأعظم في التاريخ الحديث مع ليونيل ميسي ولويس سواريز في برشلونة.

صاحب أغلى انتقال في عالم كرة القدم عندما فسخ عقده مع البلاوجرانا بدفع الشرط الجزائي البالغ 220 مليون يورو للانتقال إلى باريس سان جيرمان.

يشارك في كأس العالم للمرة الثالثة، بذكرى حزينة في 2014 عندما تعرض لالتحام قوي بواسطة خوان كاميلو زونييجا لاعب كولومبيا أبعده عن بقية البطولة وغيّبه عن بلاده في الخسارة بسباعية ضد ألمانيا.

أثار نيمار الرعب وقتها بسقوطه عندما قال لزملائه "إنه لا يشعر بقدميه".

فاز نيمار مع البرازيل بكأس القارات 2013، لكنه غاب عن التتويج بكوبا أمريكا 2019 مما يضعه أمام حتمية تحقيق إنجاز هائل لبلاده للاقتراب من إرث بيليه الذي لا يُضاهى.

ظهر نيمار كضيف شرف في الحلقة الثامنة من الموسم الثالث للمسلسل الإسباني الشهير "لا كاسا دي بابل".

منتخب البرازيل منتخب كرواتيا نيمار
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