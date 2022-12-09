العرض مستمر.. منتخب كرواتيا يواصل قصته مع الوقت الإضافي أمام البرازيل

الجمعة، 09 ديسمبر 2022 - 18:57

كتب : FilGoal

نيمار أمام ثلاثي وسط كرواتيا

منتخب كرواتيا يخوض الوقت الإضافي مرة أخرى، وهذه المرة أمام البرازيل في ربع نهائي كأس العالم 2022.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، لتمتد المعركة إلى 30 دقيقة إضافية.

ومنذ يورو 2008 وحتى كأس العالم 2022.. دخل منتخب كرواتيا الوقت الإضافي في 8 من آخر 9 مباريات إقصائية بالبطولات المجمعة الكبرى، على النحو التالي:

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يورو 2008

خسارة أمام تركيا بركلات الترجيح في ربع النهائي.

يورو 2016

خسارة أمام البرتغال 1-0 في دور الـ 16.

كأس العالم 2018

فوز على الدنمارك بركلات الترجيح في دور الـ 16

فوز على روسيا بركلات الترجيح في ربع النهائي

فوز على إنجلترا 2-1 في نصف النهائي

يورو 2020

خسارة أمام إسبانيا 5-3 في دور الـ 16

كأس العالم 2022

فوز على اليابان بركلات الترجيح

*الاستثناء الوحيد خسارة نهائي كأس العالم 2018 في الوقت الأصلي 4-2.

*آخر فوز حققه منتخب كرواتيا في الوقت الأصلي لمباراة إقصائية أتى على حساب هولندا في مباراة تحديد المركز الثالث لكأس العالم 1998 (2-1)

وتأهل منتخب كرواتيا بوصافة المجموعة السادسة بعد تعادلين مع المغرب وبلجيكا وفوز على كندا، فيما تأهل منتخب البرازيل على صدارة المجموعة السابعة بانتصارين على صربيا وسويسرا وخسارة أمام الكاميرون.

في دور الـ 16 مر الكرواتيون على حساب اليابان بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي، فيما حقق منتخب البرازيل فوزا عريضا على كوريا الجنوبية بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

الفائز من هذه المباراة سيلاقي الفائز من الأرجنتين وهولندا، وسيلتقي الطرفان في التاسعة مساء اليوم -الجمعة- على استاد لوسيل.

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