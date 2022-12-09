في الجول يكشف موقف الجزيري وعبد الشافي ونداي أمام بيراميدز

الجمعة، 09 ديسمبر 2022 - 18:47

كتب : إبراهيم رمضان

الاحتفال بهدف سيف الدين الجزيري

يُحسم موقف سيف الدين الجزيري من المشاركة أمام بيراميدز غدا السبت حسبما علم FilGoal.com.

وصل مهاجم الزمالك إلى القاهرة قادما من تونس بعد إنتهاء مشاركته مع نسور قرطاج في كأس العالم يوم الثلاثاء الماضي، وغاب عن لقاء طلائع الجيش.

ويخضع الدولي التونسي لبرنامج تأهيلي خاص من أجل تحديد موقفه من العودة للمشاركة مع الزمالك ضد بيراميدز يوم الأحد.

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وخضع الجزيري لتدريبات منفردة قبل انطلاق التدريبات الجماعية، تضمنت تقوية العضلات من أجل تجهيزه بعد عودته من منتخب تونس.

وفي نفس السياق، يخضع محمد عبد الشافي لبرنامج تأهيلي من أجل التعافي من إصابة الركبة، خاصة بعد غيابه في المباريات الأخيرة.

ولا زال أمام السنغالي إبراهيما نداي أسبوعين من أجل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية ثم المباريات بعدما عانى من إصابة في العضلة الخلفية.

وطالب جوسفالدو فيريرا المدير الفني للأبيض من لاعبه السنغالي بعدم التسرع في العودة.

وخرج عمر جابر لاعب الزمالك من حسابات الجهاز الفني قبل مواجهة بيراميدز حسبما علم FilGoal.com. (طالع التفاصيل)

تقام المباراة يوم الأحد 11 ديسمبر الجاري.

ويلعب اللقاء على استاد القاهرة الدولي.

ويتواجد الزمالك في المركز الثالث برصيد 11 نقطة من خمس مباريات.

وهو نفس رصيد بيراميدز من النقاط والذي يحتل المركز الرابع.

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