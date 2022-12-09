مران الزمالك – عودة شيكابالا وبرنامج خاص لـ الجزيري وجلسة مع نداي قبل مواجهة بيراميدز

واصل فريق الزمالك تدريباته استعداداته لخوض مواجهة بيراميدز يوم الأحد المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة بالدوري.

وخاض لاعبو الزمالك تدريبات بدنية خاصة لرفع معدلات اللياقة البدنية قبل انطلاق التدريبات الجماعية على ملعب النادي، تحت اشراف أندرية فيليب مدرب الأحمال.

وخاض الرباعي سيف الدين الجزيري ونبيل عماد ومحمد عبد الغني ومحمد أشرف "روقا"، فقرة فنية خاصة تحت قيادة أسامة نبيه المدرب العام وروي أجواش المدرب المساعد.

وقام الرباعي بتنفيذ بعض الجمل التدريبية بالتمرير لثنائي الأطراف سيف جعفر وعبد الله جمعة على أن يتلقوا الكرات العرضية للتسديد على مرمى الثنائي محمد نديم والسيد عطية.

عودة شيكابالا

وشارك محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق في التقسيمة الفنية للمرة الأولى بعدما اكتفى بالتدريبات الخططية والبدنية خلال الفترة الماضية.

وتعافى شيكابالا من الإصابة بكدمة في الكتف تعرض لها في مباراة الفريق التي انتهت 1-1 أمام إنبي في رابع جولات الدوري.

برنامج الجزيري

وضع الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا برنامجا تدريبيا خاصا للتونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق.

وخضع الجزيري لتدريبات منفردة قبل انطلاق التدريبات الجماعية، تضمنت تقوية العضلات من أجل تجهيزه بعد عودته من منتخب تونس.

نداي

وعقد فيريرا جلسة مع إبراهيما نداي جناح الفريق قبل انطلاق التدريبات الجماعية من أجل الاطمئنان على حالته الطبية.

ويخضع إبراهيما نداي لتدريبات تأهيلية بسبب معاناته من الإصابة في العضلة الخلفية، وطالب فيريرا لاعبه السنغالي بعدم التسرع في العودة.

ويتواجد الزمالك في المركز الثالث برصيد 11 نقطة من خمس مباريات متفوقا على بيراميدز بفارق الأهداف.