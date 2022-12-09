خبر في الجول – عمر جابر خارج حسابات الزمالك أمام بيراميدز

الجمعة، 09 ديسمبر 2022 - 18:32

كتب : إبراهيم رمضان

تسديدة عمر جابر القوية على مرمى إنبي

خرج عمر جابر لاعب الزمالك من حسابات الجهاز الفني قبل مواجهة بيراميدز في لقاء مؤجل من الجولة الثالثة لـ الدوري المصري.

وغاب عمر جابر عن لقاء الزمالك ضد طلائع الجيش بسبب الإصابة بكدمة في الركبة.

ويخضع ظهير الزمالك لبرنامج بدني وتأهيلي ليصبح جاهزا للمباريات المقبلة، حسبما علم FilGoal.com.

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وشارك عمر جابر في 7 مباريات الموسم الجاري منذ عودته إلى الزمالك دون أن يسجل أو يصنع.

تقام المباراة يوم الأحد 11 ديسمبر الجاري.

ويلعب اللقاء على استاد القاهرة الدولي.

ويتواجد الزمالك في المركز الثالث برصيد 11 نقطة من خمس مباريات.

وهو نفس رصيد بيراميدز من النقاط والذي يحتل المركز الرابع.

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