تطبيق تقنية الفيديو نصف الآلية لاحتساب حالات التسلل في الدوري الإيطالي

أعلن لورينزو كاسيني رئيس رابطة الأندية الإيطالية لتطبيق تقنية الفيديو نصف الآلية لاحتساب حالات التسلل مع عودة الدوري الإيطالي.

ويعود الدوري الإيطالي من جديد في الأسبوع الأول من يناير 2023 بعد توقف دام لأكثر من شهر ونصف بسبب إقامة نهائيات كأس العالم 2023.

وقال كاسيني لقناة راي إيطاليا: "جاهزون لتطبيق تقنية الفيديو نصف الآلية لاحتساب حالات التسلل مع عودة الدوري الإيطالي بدءا من الرابع من يناير 2023".

وأضاف "رغم غياب إيطاليا عن كأس العالم، إلا أن لدينا دور لتطوير كل النواحي بدءا القطاع الرياضي كتطوير تقنية الفيديو والتوقيت الفعلي للمباريات من أجل تحسين الشباب".

وأتم "نريد أن نستثمر في بطولات الشباب وأن تصبح بطولات كبيرة، وهو ما سيساعد المنتخب".

وتطبق تقنية الفيديو نصف الآلية لأول مرة في تاريخ كأس العالم لاحتساب حالات التسلل.

وسبق أن طُبقت لأول مرة في كأس العالم للأندية 2022.