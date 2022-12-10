نوستالجيا كأس العالم - قصف هانت وطائرة روبسون.. فرنسا التي لم تهزم إنجلترا أبدا

اللقاءات بين فرنسا وإنجلترا متكررة للغاية، خصوصا في بداية رواج اللعبة، فبين عامي 1923 و1931 التقى الطرفان 6 مرات وديا، حققت فيها فرنسا انتصارا وحيدا في الموقعة السادسة، بعد 5 انتصارات إنجليزي متتالية.

ولكن في الإطار الرسمي لم تحظى هذه الموقعة بنفس التكرار، فمرة في ربع نهائي أولمبياد 1948 وانتهت فوز إنجلترا، ومباراتين في تصفيات يورو 1964 انتهت بتعادل 1-1 ثم اكتساح فرنسي بنتيجة (5-2)، و3 مرات في اليورو جميعهم في دور المجموعات..

مواجهات اليورو تضم تعادلا سلبيا في 1992، ومباراة نتذكرها جيدا في 2004 كان بطلها زين الدين زيدان (2-1 لصالح فرنسا)، وتعادل بلا طعم بنتيجة 1-1 في يورو 2012.

8 مواجهات رسمية إجمالا، بينهم 2 فقط في كأس العالم وهذه ستكون الثالثة.. والأولى إقصائيا بالمناسبة، والحقيقة أن فرنسا لم تفز على إنجلترا في المونديال أبدا.

طريق الأولى والوحيدة

في الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات عام 1966 وفي ديار الإنجليز، لعب صاحب الأرض بحثا عن الصدارة بعد التعادل مع أوروجواي والفوز على المكسيك،

فيما كانت الحظوظ الفرنسية معقدة للغاية بعد تعادل مع المكسيك وخسارة أمام أوروجواي، ولا سبيل سوى الفوز.

تشكيل إنجلترا: جوردون بانكس - جورج كوهين - راي ويلسون - جاك تشارلتون - بوبي مور - نوبي ستيلز - بوبي تشارلتون - مارتن بيترز - إيان كالاجان - جيمي جريفز - روجر هانت

تشكيل فرنسا: مارسيل أوبور - برنار بوسكييه - روبير بودشينسكي - جان دجوركايف - مارسيل أرتيليزا - جوزيف بونيل - إيفس هيربيه - روبير هيربان - فيليب جونديه - جيرار هوسيه - جاكي سيمون

في الدقيقة 38 تلعب العرضية ليقابلها جاك تشارلتون بالرأس، فترتطم بالقائم وتصل إلى روجر هانت ليسجل الهدف الأول.

وفي الدقيقة 75 أرسل إيان كالاجان عرضية من جهة اليمين، لتلاقيها رأسية ثانية من روجر هانت، ولكن هذه المرة أمسك بها الحارس مارسيل أوبور، ثم فشل في السيطرة عليها ليرافقها إلى المرمى.

2-0 لمنتخب إنجلترا، وتأهل حاسم بالصدارة، وتتويج لم يسبق له التكرار، ولم يتكرر حتى الآن..

سان ماميس

للمرة الثانية يتجدد الصدام في المجموعة الرابعة لمونديال إسبانيا 1982، وهذه المرة في الجولة الأولى، على ملعب سان ماميس معقل أتلتيك بلباو.

تشكيل إنجلترا:

حراسة المرمى: بيتر شيلتون

خط الدفاع: تيرينس بوتشر - مايكل ميلز - فيليب تومسون - كينيث سانسوم

خط الوسط: برايان روبسون - رايموند ويلكينز - جراهام ريكس - ستيفن كوبل

خط الهجوم: تريفور فرانسيس - بول مارينير

تشكيل فرنسا:

حراسة المرمى: جان لوك إتوري

خط الدفاع: ماريوس تريزور - باتريك باتيستون - كريستيان لوبيز - ماكسيم بوسيس

خط الوسط: رينيه جيرار - ألان جيرس - جان فرانسوا لاريو - ميشيل بلاتيني

خط الهجوم: جيرار سولير - دومينيك روشتو

الإنجليز تحت قيادة رون جرينوود، الفائز بأول دوري في تاريخ تشيلسي عام 1955 كلاعب، والوحيد في تاريخ النادي حتى 2005، أما مسيرته كمدرب فشهدت تتويجه بكأس الاتحاد الإنجليزي عام 1964 وكأس أوروبا لأبطال الكؤوس عام 1965 مع وست هام يونايتد.

على الجانب الآخر كان ميشيل هيدالجو لا يزال يقود فرنسا، بعد واقعة اختطافه لبضع ساعات قبل كأس العالم السابقة (1978) في الأرجنتين، والذي صار بعد عامين من هذه المباراة صاحب أول لقب دولي في تاريخ البلاد، حين توج بـ "يورو 1984".

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والهدف الأول لمنتخب إنجلترا، العرضية تلعب ليهيئها تيري بوتشر بالرأس فيقابلها برايان روبسون "على الطائر" بلمسة واحدة تسكن الشباك في الدقيقة الأولى، استغلالا لتقدم الحارس جان لوك إتوري.

الرد لم يتأخر كثيرا، إذ أتى في الدقيقة 24 بتمريرة من ألان جيرس وصلت إلى جيرار سولير، الذي سدد على حدود المنطقة كرة زاحفة أرضية سكنت على يسار بيتر شيلتون.

في الدقيقة 67 يرسل تريفور فرانسيس عرضية ليلاقيها برايان روبسون بالرأس، ومرة أخرى إتوري يتقدم للمواجهة، ومرة أخرى تسكن الكرة شباكه استثمارا لهذا التقدم.

وأخيرا في الدقيقة 83 اصطدمت الكرة بالدفاع الفرنسي لتجد قدم بول مارينير التي أسكنتها الشباك مباشرة وأنهت العرض.

مضى كل منهما في طريقه، ففاز الإنجليز على التشيك والكويت، وفازت فرنسا على الكويت في المباراة الشهيرة بتدخل الشيخ فهد الأحمد، ثم تعادلت مع التشيك لتتأهل رفقة إنجلترا إلى دور المجموعات الثاني.

هذا الدور شهد نهاية إنجلترا مع إسبانيا البلد المضيف، إذ خرج الثنائي لصالح ألمانيا الغربية وصيف البطولة في نهايتها.

على الناحية الأخرى كان الديوك أوفر حظا، إذ وقعوا مع النمسا وأيرلندا الشمالية ودانت لهم بطاقة التأهل إلى نصف النهائي.

ولكن أكثر من نصف النهائي لم يكن ممكنا، إذ لعب منتخب فرنسا أول ركلات ترجيح في تاريخ كأس العالم أمام ألمانيا الغربية، وانتهت بفوز الألمان 5-4، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 3-3، لتخسر لاحقا أمام بولندا 3-2 في مباراة تحديد المركز الثالث، وتعود إلى الديار بالمركز الرابع.

أرقام منتظرة

فرنسا تبحث عن فوزها -أو حتى تعادلها- الأول أمام إنجلترا، إذ لم تحقق سوى الخسارة أمام الإنجليز في مباراتين.

فرنسا تبحث عن التواجد في المربع الذهبي لكأس العالم مرتين على التوالي للمرة الأولى منذ (1982 و1986).

إنجلترا تبحث عن التواجد في المربع الذهبي مرتين على التوالي للمرة الأولى على الإطلاق.

فرنسا تطارد المربع الذهبي السابع لها في تاريخ كأس العالم من 16 مشاركة.

إنجلترا تطارد المربع الذهبي الرابع لها في 16 مشاركة مونديالية.

هاري كين (52 هدفا) يبحث عن معادلة الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا واين روني (53).

هاري كين (7 أهداف) على بعد 3 أهداف من معادلة الهداف التاريخي لإنجلترا في كأس العالم جاري لينيكر (10).

هوجو لوريس يستعد للانفراد بصدارة عدد المباريات الفرنسية في كأس العالم إذا خاض مباراته رقم 18، ليفض الشراكة مع تييري هنري وفابيان بارتيز.

كيليان مبابي (9) على بعد 4 أهداف من الهداف التاريخي لفرنسا في كأس العالم جاست فونتان (13).