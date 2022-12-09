وكيل جاريدو لـ في الجول: اتفقنا مع الإسماعيلي على إنهاء التعاقد بالتراضي

الجمعة، 09 ديسمبر 2022 - 18:16

كتب : حسام أحمد

جاريدو

كشف نصر يحيى أحد وكلاء المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو على الاتفاق مع إدارة الإسماعيلي على فسخ التعاقد بالتراضي.

وقرر الإسماعيلي التخلي عن خدمات جاريدو بسبب تراجع النتائج، إذ حصد الفريق نقطتين يحتل بهما المركز الـ 16 في جدول ترتيب الدوري.

وقال يحيى لـ FilGoal.com : "اتفقنا على إنهاء التعاقد بالتراضي بين النادي الإسماعيلي والمدرب جاريدو بعد جلسة مع يحيى الكومي رئيس النادي".

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وأضاف "سيتم إنهاء العقد بدون مشاكل، ولن يلجأ جاريدو لشكوى النادي الإسماعيلي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)".

وأوضح " جاريدو سيتقاضى راتب الشهر الجاري فقط ولن يطالب بالحصول على شرط جزائي أو باقي عقده".

وكشف "جاريدو ودع اللاعبين والجلسة مع مجلس إدارة النادي تمت بهدوء وسط احترام متبادل ووافق المدرب على فسخ التعاقد بالتراضي".

وأتم "الجميع توقع افتعال جاريدو للمشاكل، وتقديم شكوى لدى فيفا بعد فسخ التعاقد، ولكن هذا غير صحيح. المدرب لديه عروض لكن سيتم مناقشتها في وقت لاحق".

وقاد جاريدو الإسماعيلي خلال 5 مباريات بمسابقة الدوري، تعادل مرتين وُهزم في ثلاثة لقاءات.

ولم يفز الإسماعيلي حتى الآن ليكون هو وحرس الحدود والداخلية من لم يحققوا أي انتصار في المسابقة.

وسيواجه الإسماعيلي منافسه فيوتشر يوم الإثنين المقبل في الإسماعيلية في لقاء مؤجل من ثالث جولات الدوري.

الإسماعيلي جاريدو
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