حسام حسن: لم أفقد الأمل في تدريب منتخب مصر.. وهذا موقفي من رئاسة الأهلي

الجمعة، 09 ديسمبر 2022 - 17:45

كتب : محمود حمدي

حسام حسن - سموحة والاتحاد السكندري

تحدث حسام حسن عن رغبته في تولي تدريب منتخب مصر وكذلك موقفه من الترشح لرئاسة النادي الأهلي.

ويقود البرتغالي روي فيتوريا منتخب مصر ويرتبط بعقد تدريبه حتى 2026.

وقال حسام حسن عبر "الكاس" القطرية: "تمنيت أن تقام نسخة كأس العالم 1990 في قطر أو في دولة عربية خاصة أن الجيل الذي تواجد وقتها كان على أعلى مستوى".

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وشدد " لم أفقد الأمل في تدريب منتخب مصر، حتى إذا لم تكن ذلك رغبة بعض البشر لكن إذا أراد الله سيتحقق ذلك. أرغب في تحقيق رغبة الجمهور وتحقيق النجاح مع منتخب بلدي وأثبت أني على قدر ثقة كل من طالب بتواجدي مع منتخب مصر".

وعن تدريب الأهلي أوضح "تدريب الأهلي يشرفني لأنه مكاني وأتمنى أني أضيف له مثلما أتمنى تقديم الإضافة لمنتخب مصر. الأمر يتعلق برغبة شخصية في النجاح مع منتخب بلدي والنادي الأهلي".

وعن الزمالك كشف "نادي الزمالك بالنسبة لي هو جمهور الزمالك. أحسن فتراتي في كرة القدم بعد الأهلي كانت خلال تواجدي مع الزمالك وحصولي على 13 بطولة ثم التدريب الفريق".

رئاسة الأهلي

وعن إمكانية تفكيره في رئاسة الأهلي علق "رئاسة الأهلي شرف لأي شخص لكني لا أفكر في الأمور الإدارية مطلقا. أحب التدريب وكل ما يتعلق بالابتكار في كرة القدم. لا يوجد تواصل مع مسؤولي الأهلي ولكن عندما أقابل محمود الخطيب نتصافح مثلما حدث في مباراة الأهلي والاتحاد في أخر مقبلة بيننا".

محمد صلاح

وعن محمد صلاح نجم ليفربول شدد "محمد صلاح تخطى أرقام كبيرة في أوروبا على مستوى الأندية وحقق معجزة. دوره أيضا مع منتخب مصر كبير وأعتبره مصدر فخر للوطن العربي أكمله".

وعن توأمه قال: "إبراهيم حسن واحد من أفضل اللاعبين حول العالم شغلوا مركز الظهير الأيمن وتم اختياره ضمن منتخب العالم 3 مرات".

ولعب حسام حسن لأندية الأهلي والزمالك والمصري والترسانة والاتحاد وحقق العديد من البطولات.

وعلى المستوى الدولي مثل منتخب مصر خلال 178 مباراة وسجل 69 هدفا في جميع المسابقات.

وتولى حسام حسن مهمة تدريب منتخب الأردن واندية الزمالك والمصري والاتحاد وسموحة وبيراميدز ومصر للمقاصة.

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