نيكولو باريلا: لم أشاهد أي مباراة في كاس العالم

الجمعة، 09 ديسمبر 2022 - 17:39

كتب : FilGoal

نيكولو باريلا - إيطاليا - إسبانيا

لا زال نيكولو باريلا لاعب وسط منتخب إيطاليا وإنتر حزينا من غياب الأتزوري عن كأس العالم 2022.

ويغيب منتخب إيطاليا بطل أوروبا عن المونديال بعدما خسر بطاقة التأهل بشكل مفاجئ أمام مقدونيا الشمالية.

وقال باريلا لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية: "لم أشاهد أي مباراة في كاس العالم لأنني لا زلت لا أفهم كيف أشعر".

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وأضاف "ليس لدي ذهن صافٍ بعد هذا الإحباط الكبير، يقولون إن الملعب يتحدث، بالنسبة لي النتيجة لم تكن عادلة، والآن الوقت لأن نرد غدا، ربما يحدث ذلك لأي شخص آخر".

وشدد "بالنسبة لي، أي فريق فاز بلقب اليورو أو كوبا أمريكا لابد أن يشارك في كأس العالم".

وعمن سيساند من زملائه في ربع نهائي كأس العالم أجاب قائلا: "ربما سأشاهد شيئا، إذا فاز أحد أصدقائي سأكون سعيدا، أود أن يفوز مارسيلو بروزوفيتش من أجل أن ينتقم لخسارة نهائي كأس العالم 2018 أمام فرنسا".

ويلتقي منتخب كرواتيا مع البرازيل في أولى مباريات ربع نهائي كأس العالم 2022.

الفائز من تلك المواجهة سيلاقي المنتصر من لقاء الأرجنتين وهولندا في نصف النهائي.

نيكولو باريلا إيطاليا كأس العالم 2022
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