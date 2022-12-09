الدرجة الثانية – الانتصار الأول لـ بتروجت وكهرباء الإسماعيلية في مجموعة القاهرة

الجمعة، 09 ديسمبر 2022 - 17:06

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية

أقيمت اليوم مباريات مجموعة القاهرة لحساب الجولة التاسعة من دوري الدرجة الثانية، وأيضا استكملت مباريات مجموعة الصعيد.

في مجموعة القاهرة حقق بتروجت وكهرباء الإسماعيلية الانتصار الأول في الموسم الجاري.

وفاز بتروجت على المستقبل سبورت بهدفين مقابل هدف، ليظل الأخير الوحيد دون انتصار في جدول المسابقة.

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فيما خسر الإنتاج الحربي على ملعبه من كهرباء الإسماعيلية بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وانتصر القناة على الاتصالات بهدف معتز كاجو، وابتعد في الصدارة برصيد 25 نقطة بفارق 7 نقاط عن المصرية للاتصالات.

وتفوق الترسانة على منتخب السويس بهدف محمد ناجح من ركلة جزاء، وارتقى للمركز الثالث برصيد 18.

وبنفس الرصيد من النقاط أصبح زد في المركز الرابع بعد الانتصار على العبور بهدف محمد سمير من ركلة جزاء.

وخسر الإعلاميين من وادي دجلة بهدفين مقابل هدف سجلهما علي حسين لدجلة ومحمد خلف للإعلاميين.

وخسر النصر من السكة الحديد بهدف عبد الله النادي ليرتفع رصيد السكة إلى 16نقطة.

وأخيرا انتصر بورتو السويس على إيسترن كومباني بثلاثية نظيفة سجلهما هارون اسماعيل ويوسف حسن وجون أفيري.

مجموعة الصعيد

انتصر ديروط على شبان قنا بهدف دون رد، ارتقى بها للمركز السادس برصيد 11 نقطة.

وخسر المنيا من أسمنت أسيوط بهدفي صلاح جدو وإبراهيم السامولي، ليظل الأول في المركز قبل الأخير في جدول الترتيب.

الدرجة الثانية مجموعة الصعيد مجموعة القاهرة
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