الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك مع بيراميدز.. القنوات الناقلة والمعلق

يستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز في مباراة مؤجلة من الأسبوع الثالث لـ الدوري المصري.

ويتواجد الزمالك في المركز الثالث برصيد 11 نقطة من خمس مباريات.

وهو نفس رصيد بيراميدز من النقاط والذي يحتل المركز الرابع.

وفاز الزمالك في مباراته الأخيرة على طلائع الجيش بأربعة أهداف دون مقابل.

وانتصر بيراميدز بهدفين دون رد على المقاولون العرب.

وانتصر الزمالك في مباراتي الموسم الماضي ذهابا وإيابا بثلاثة أهداف مقابل هدفين ثم ثلاثة أهداف دون مقابل.

موعد المباراة والقنوات الناقلة والمعلق

تقام المباراة يوم الأحد 11 ديسمبر الجاري.

ويلعب اللقاء على استاد القاهرة الدولي.

وتبدأ المباراة في السابعة مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس.

ويعلق على اللقاء حاتم بطيشة.