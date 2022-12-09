مؤتمر حارس المغرب: نشعر بالامتنان من دعم العرب والأفارقة

أقر أحمد رضا التكناوتي حارس المغرب أن الأجواء العائلية التي يعيشها المنتخب في قطر سببا في الإنجاز التاريخي.

وكتب منتخب المغرب التاريخ وأصبح أول منتخب عربي ورابع إفريقي يتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم، وذلك بعد الفوز أمام إسبانيا.

وقال التكناوتي في المؤتمر الصحفي: "الأجواء العائلية الكبيرة التي يعيشها لاعبو الفريق الوطني في الدوحة لها جزء كبير في الإنجاز التاريخي الذي نحققه في كأس العالم".

وأضاف " كل اللاعبين يشكلون أسرة واحدة من الغاية الأكبر وهي إسعاد المغاربة الذين يستحقون هذه الفرحة".

وواصل "هذه المباراة ربع نهائي كأس العالم، ولكن دائمًا ما نركز على أنفسنا وعلى أدائنا إذا أردنا التأهل، ستكون المباراة صعبة للغاية، ندرك ذلك".

وأردف "نشعر بالامتنان من دعم العرب والأفارقة، ما رأيناه كان أمرًا رائعًا، رؤية هذه الفرحة تدفعنا للأمام".

وأتم "سنواصل هذه المسيرة الناجحة وكلنا طموح بأن نحقق الفوز علي البرتغال".

ولا يشارك رضا التكناوتي أساسيا إذ يحرس عرين أسود الأطلس ياسين بونو الذي كان بطل مباراة التأهل أمام إسبانيا.

وتأهل منتخب المغرب بعد الفوز أمام إسبانيا بركلات الترجيح 3-0 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

ويضرب أسود الأطلس موعدا قويا مع البرتغال في ربع النهائي غدا السبت في الخامسة مساءً.

video:1