تشكيل كرواتيا – تبديلان أمام البرازيل.. وثلاثي هجومي
الجمعة، 09 ديسمبر 2022 - 15:46
كتب : FilGoal
أعلن زلاتكو داليتش المدير الفني لمنتخب كرواتيا تشكيل فريقه لملاقاة البرازيل مساء اليوم الجمعة.
ويلتقي منتخب كرواتيا بمنافسه البرازيل في ملعب المدينة التعليمية في ربع نهائي كأس العالم 2022.
وأجرى داليتش تبديلين على التشكيل بعودة بورنا سوسا وماريو باساليتش بدلا من بورنا باريسيتش وبرونو بيتكوفيتش اللذين شاركا ضد اليابان.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش
في الدفاع: بورنا سوسا- جوسكو جفارديول- ديان لوفرين- جوسيب جورانوفيتش
في الوسط: ماتيو كوفاسيتش- مارسيلو بروزفويتش- لوكا مودريتش
في الهجوم: إيفان بيريسيتش- أندري كراماريتش- ماريو باساليتش
video:1
نرشح لكم
ساوثجيت: الآن لدينا الدلائل مع التاريخ.. قبل أربع سنوات لم أكن متأكدا من جاهزيتنا تقرير: روبن دياش جاهز لمواجهة المغرب فان دايك يكشف موقفه من الاعتزال الدولي أجويرو يكشف تفاصيل خلاف ميسي وفيجورست مدرب غانا: هكذا تفوز المغرب على البرتغال.. وكنت أتوقع المزيد من فريي بيكفورد: نعلم كيف نفوز على فرنسا سكالوني: هولندا لعبت بطريقة لم أتوقعها.. الشوط الثاني كان قبيحا لاعب هولندا: ميسي كان حلما وأصبح كابوسا