تشكيل كرواتيا – تبديلان أمام البرازيل.. وثلاثي هجومي

الجمعة، 09 ديسمبر 2022 - 15:46

كتب : FilGoal

احتفالات كرواتيا

أعلن زلاتكو داليتش المدير الفني لمنتخب كرواتيا تشكيل فريقه لملاقاة البرازيل مساء اليوم الجمعة.

ويلتقي منتخب كرواتيا بمنافسه البرازيل في ملعب المدينة التعليمية في ربع نهائي كأس العالم 2022.

وأجرى داليتش تبديلين على التشكيل بعودة بورنا سوسا وماريو باساليتش بدلا من بورنا باريسيتش وبرونو بيتكوفيتش اللذين شاركا ضد اليابان.

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وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش

في الدفاع: بورنا سوسا- جوسكو جفارديول- ديان لوفرين- جوسيب جورانوفيتش

في الوسط: ماتيو كوفاسيتش- مارسيلو بروزفويتش- لوكا مودريتش

في الهجوم: إيفان بيريسيتش- أندري كراماريتش- ماريو باساليتش

كرواتيا البرازيل كأس العالم
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