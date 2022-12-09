تشكيل البرازيل - السامبا بالقوة الضاربة أمام كرواتيا

الجمعة، 09 ديسمبر 2022 - 15:40

كتب : FilGoal

لاعبو البرازيل يحتفلون بهدف نيمار

أعلن تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل تشكيل السامبا لمواجهة كرواتيا في ربع نهائي كأس العالم 2022 المقام في قطر حتى 18 ديسمبر.

ولم يجر تيتي أي تغيير على تشكيل فريقه الفائز على كوريا الجنوبية مع استمرار غياب ساندرو بسبب الإصابة.

وصعد منتخب البرازيل لربع النهائي بعد فوزه على كوريا الجنوبية بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

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بينما تخطى المنتخب الكرواتي نظيره الياباني بنتيجة 3-1 بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 1-1.

وجاء تشكيل البرازيل كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: إيدير ميليتاو - تياجو سيلفا - ماركينيوس - دانيلو

خط الوسط: كاسيميرو - لوكاس باكيتا

أمامهما: فينيسيوس جونيور - نيمار - رافينيا

خط الهجوم: ريتشارلسون

ويلعب الفائز من المباراة مع الفائز من مواجهة الأرجنتين وهولندا في نصف النهائي.

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