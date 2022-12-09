مؤتمر الركراكي: أتمنى غياب رونالدو عن مباراتنا.. والمدرب العربي يستطيع التواجد في أوروبا

يتمنى وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب عدم مشاركة كريستيانو رونالدو في مباراة الفريقين في ربع نهائي كأس العالم 2022 غدا السبت.

وشارك رونالدو كأساسي في مباريات البرتغال في دور المجموعات قبل أن يجلس بديلا في مواجهة سويسرا في دور الـ16.

وتحدث الركراكي في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة قائلا: "رونالدو أفضل لاعب في تاريخ الكرة ولا أتمنى مشاركته أمامنا".

وواصل "منتخب البرتغال قوي ومرشح للفوز بكأس العالم لكننا نرغب في مواصلة كتابة التاريخ، كل اللاعبين عازمين على الذهاب لأبعد نقطة في البطولة".

وعن المنتخب البرتغالي قال: درسناه جيدا وكل اللاعبين جاهزين من أجل إسعاد الشعب المغربي، والمباراة ستحسمها تفاصيل صغيرة".

وبسؤاله عن احتمالية غياب نايف أكرد للإصابة قال: "لا أخاف من ذلك الأمر فلدي لاعبين مميزين على مقاعد البدلاء وهم من أصحاب المستوى العالي".

وتحدث الركراكي عن سبب عدم وجود مدربين عرب في أوروبا وقال: "لا أعرف السبب يجب سؤال إدارات تلك الأندية عن السبب".

وأردف "نحن نريد صنع الفارق الكل يقول إن المدربين العرب يفتقدون للعديد من الأمور لكن يجب أن ينظروا إليهم جيدا قبل تلك الأحاديث فمهارة التدريب متوفرة لدينا ويمكننا تدريب أكبر أندية أوروبا".

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