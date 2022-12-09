مؤتمر فيليكس: غياب كريستيانو يبرز مشاركتي؟ لا تفسدوا أجواء المنتخب

الجمعة، 09 ديسمبر 2022 - 15:07

كتب : FilGoal

جواو فيليكس - البرتغال

أصّر جواو فيليكس لاعب البرتغال على عدم الرد على أي سؤال متعلق بـ كريستيانو رونالدو مشددا على ضرورة الاتحاد في الوقت الحالي.

ويواجه منتخب البرتغال نظيره المغربي في ربع نهائي كأس العالم 2022 غدا السبت في التاسعة مساءً.

وقال فيليكس في المؤتمر الصحفي: "غياب كريستيانو يبرز مشاركتي؟ لن أجيب على ذلك، لقد قلنا ما ينبغي بالفعل. أريد فقط ترك رسالة إلى البرتغاليين، نحن في وضع جيد في كأس العالم لكننا لم نجتاز بعد ربع النهائي، يجب أن نكون أكثر اتحادًا وألا نحاول إفساد أجواء المنتخب".

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وشارك رونالدو كبديلا في مباراة المنتخب السابقة أمام سويسرا حينما كانت النتيجة 4-1 لصالح البرتغال في ثمن النهائي.

وأضاف "نحن نلعب الطريقة ذاتها في وجود رونالدو أو في غيابه، لا أشعر بالالتزام بتمرير الكرة إلى كريستيانو. نحاول دائمًا بذل قصارى جهدنا على أرض الملعب، نحن نحاول دائما إيجاد الحل الأمثل للفوز بالمباراة، ربما نلعب معه بشكل مختلف لكن الشيء الأكيد: كريستيانو يلعب أو لا يلعب الفريق سيلعب بشكل واحد".

وواصل "كل الفرق التي واجهناها لديها طرق مختلفة للعب، وكل منهم لديهم طريقتهم الخاصة. قمنا بتحليل المغرب بشكل جيد نقاط قوهم وضعفهم إلى جانب ذلك، إنها مباراة ربع نهائي أي شيء من الممكن أن يحدث".

وأردف "أصبحنا الآن نعرف على ما علينا فعله، وسنكون مستعدين للفوز بالمباراة. حققنا انتصارًا عظيمًا ضد سويسرا، الآن علينا العودة إلى الملعب وأقدامنا مثبتة بقوة، حتى نتمكن من الأداء بنفس المستوى ضد المغرب".

وأتم "المنتخب المغربي يملك لاعبين جيدين مثل أشرف حكيمي الذي يعتبر من أفضل اللاعبين في مركزه، سيدافع عن بلاده، وأنا سأدافع عن ألوان بلدي وأتمنى الفوز لي".

وصعد منتخب البرتغال إلى ربع نهائي بعد الفوز أمام سويسرا بنتيجة كبيرة 5-1.

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