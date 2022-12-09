هل ستيرلنج سيشارك أمام فرنسا؟ ساوثجيت يرد

أثار جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا الشكوك حول جاهزية رحيم ستيرلينج للمشاركة أمام فرنسا كأس العالم 2022.

وعاد رحيم ستيرلنج مهاجم إنجلترا إلى صفوف منتخب بلاده بعدما خرج من المعسكر بشكل استثنائي لأسباب شخصية.

وأفاد ساوثجيت في المؤتمر الصحفي: "مشاركة ستيرلنج؟ لقد غاب عن الكثير من التدريبات وخاض رحلتين طويلتين، هذا ليس تحضيرا جيدا للمباراة".

وخرج رحيم من معسكر فريقه عائدا إلى إنجلترا قبل ساعات من مباراة السنغال في دور الـ16 بعد تعرض منزله لسطو مسلح.

في ظل غياب مهاجم تشيلسي، تغلب الأسود الثلاثة على أسود التيرانجا بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس العالم 2022.

وسجل هاري كين الهدف الثاني في المباراة، في الدقيقة 45+3 بعد تمريرة من فيل فودين.

وهذا أول هدف من مهاجم ديوك لندن في النسخة الحالية من كأس العالم.

وتأهل منتخب إنجلترا لملاقاة فرنسا حامل اللقب في ربع النهائي.

وتقام المباراة بين إنجلترا وفرنسا غدا السبت 10 ديسمبر، في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على استاد البيت.

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